Deslizamientos de tierra, casas colapsadas y una niña fallecida: intensas lluvias causan estragos a nivel nacional

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que se mantiene activo un aviso de vigilancia por condiciones climáticas adversas hasta el 6 de julio .

Las intensas lluvias registradas entre la madrugada y la tarde de este sábado han causado severas afectaciones, impactando gran parte del territorio nacional. El incidente más grave ocurrió en la provincia de Bocas del Toro, en el sector de Finca 4, en el distrito de Changuinola, donde una niña de 12 años falleció tras quedar atrapada junto a su mascota bajo un alud de tierra.

Bocas del Toro y Comarca Naso: las zonas más impactadas

La provincia de Bocas del Toro y la Comarca Naso Tjër Di concentran los daños de mayor magnitud estructural. Las saturaciones del suelo provocaron múltiples derrumbes sobre las carreteras en Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria y el área de San Juan, interrumpiendo el tránsito.

Adicionalmente, se reportaron al menos siete árboles caídos en rutas clave como El Silencio, la vía hacia Almirante y la carretera a Boca del Drago en Isla Colón.

Ante la gravedad de las inundaciones, las autoridades habilitaron cinco albergues temporales en las escuelas 4 de Abril, Puente Blanco, Finca 4, Theobroma y el gimnasio de Changuinola. Hasta el momento, 436 personas (129 familias) permanecen resguardadas en estos centros.

Estragos en San Miguelito, La Chorrera y Juan Díaz

En la provincia de Panamá, las emergencias por el temporal se concentraron en el distrito de San Miguelito, reportándose incidentes en los siguientes corregimientos:

Ernesto Córdoba Campos (Nueva Libia): Colapso de estructuras, desprendimiento de techos, daños en cercas y desbordamiento de quebradas.

Colapso de estructuras, desprendimiento de techos, daños en cercas y desbordamiento de quebradas. Belisario Frías (Santa Marta): Voladuras de techos, árboles caídos sobre casas y cables de alta tensión.

Voladuras de techos, árboles caídos sobre casas y cables de alta tensión. Arnulfo Arias Madrid (La Paz) y Belisario Porras (Torrijos Carter): Desprendimientos de techos y afectaciones al tendido eléctrico.

Asimismo, cuadrillas de emergencia atendieron la caída de un árbol sobre una vivienda en San Joaquín (Juan Díaz) y otro deslizamiento de tierra en Santa Librada (Alcalde Díaz). Por su parte, en La Chorrera (Panamá Oeste), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) procedió con la remoción de ramas y árboles caídos que causaron daños materiales leves.

Deslizamiento en Colón deja pérdidas totales

La inestabilidad climática también afectó la provincia de Colón, donde un alud de tierra impactó una vivienda en la comunidad de El Valle, corregimiento de Limón. La residencia, habitada por la familia Ortega, sufrió daños estructurales totales.

El Cuerpo de Bomberos, Sinaproc y la Junta Comunal coordinaron la asistencia y ordenaron la evacuación preventiva de dos familias vecinas debido al riesgo inminente de nuevos desplomes.

Aviso de vigilancia meteorológica vigente

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que se mantiene activo un aviso de vigilancia por condiciones climáticas adversas hasta el 6 de julio. Se insta a la población a extremar las medidas de seguridad y evitar de manera categórica las visitas a ríos, playas, balnearios o senderos montañosos durante todo el fin de semana.