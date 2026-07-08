Confirman pena máxima de 50 años a responsable de homicidio y robo de un joven en Calidonia

El Tribunal Superior de Apelaciones ratificó la sentencia contra el acusado por el homicidio de un joven, el intento de asesinato de otro y el robo agravado ocurrido en un edificio del corregimiento de Calidonia, en febrero de 2022.

La condena de 50 años de prisión contra un hombre por homicidio, tentativa de homicidio y robo agravado ocurrido en Calidonia quedó ratificada este miércoles, tras la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de confirmar íntegramente la sentencia dictada por un Tribunal de Juicio Oral.

La decisión fue adoptada tras una audiencia en la que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, del Ministerio Público, solicitó mantener la sentencia condenatoria emitida previamente por el Tribunal de Juicio Oral.

Además de la pena principal, el Tribunal ratificó la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años, una vez cumplida la condena.

Los hechos

El caso se remonta al 20 de febrero de 2022, cuando, en horas de la tarde, el hoy condenado y otros sujetos llegaron al edificio Santa Fe, ubicado en el corregimiento de Calidonia.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las víctimas fueron privadas de libertad, despojadas de sus pertenencias y posteriormente atacadas con arma de fuego.

Como resultado del hecho, uno de los jóvenes murió, mientras que el otro sobrevivió al ataque.

La Fiscalía sostuvo que las pruebas presentadas durante el proceso permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado como autor de los delitos.

En un comunicado, el Ministerio Público destacó que la confirmación de la condena reafirma el trabajo de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana en la persecución de delitos graves, mediante investigaciones sustentadas en evidencia y orientadas al combate de la criminalidad.