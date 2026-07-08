Panamá realizó más de 220 operativos migratorios en junio y detectó 150 irregularidades

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que durante junio ejecutó 221 operativos en todo el país como parte de las estrategias Jericó y Garra de Águila 3.0, mediante las cuales se realizaron 6,099 verificaciones migratorias y se detectaron 150 personas con irregularidades.

Según el SNM, el operativo Jericó comprendió 61 intervenciones y 3,391 revisiones. Durante estas acciones fueron identificadas 77 personas con incumplimientos relacionados principalmente con estadía vencida, ingreso por puntos no habilitados y alertas por impedimentos. Los grupos con mayor número de casos provenían de Nicaragua, Colombia y Venezuela.

En tanto, Garra de Águila 3.0 desarrolló 160 operativos y efectuó 2,708 controles, detectando 73 casos de incumplimiento. Las principales faltas correspondieron a trámites de residencia pendientes, ejercicio laboral sin autorización y permanencia vencida. En este grupo destacaron personas de Colombia, China y Venezuela.

La entidad indicó que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional. “Migrar con orden es también construir un Panamá más seguro”, señaló el SNM al confirmar que los despliegues continuarán de manera sostenida en todo el territorio.

Con los resultados de junio, las autoridades reportan un promedio de más de siete operativos diarios orientados a verificar el estatus migratorio de extranjeros y detectar posibles incumplimientos a la normativa vigente.

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