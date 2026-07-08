Capturan en Chiriquí a presunta integrante de la pandilla Favela-FVL

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por las autoridades judiciales, la mujer mantiene presuntos vínculos con la pandilla Favela-FVL , organización señalada de estar relacionada con delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, robos, hurtos y homicidios.

David, Chiriquí/Una mujer de 39 años, presuntamente vinculada a la estructura criminal autodenominada Favela-FVL, fue aprehendida por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La captura se llevó a cabo en el sector de Las 5 Esquinas, en el corregimiento de Pedregal, donde los agentes policiales ubicaron a la mujer, quien era requerida por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Tras su aprehensión, la sospechosa fue trasladada para cumplir con los trámites correspondientes y ser puesta a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por las autoridades judiciales, la mujer mantiene presuntos vínculos con la pandilla Favela-FVL, organización señalada de estar relacionada con delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, robos, hurtos y homicidios.

La Policía Nacional indicó que estas acciones forman parte de las operaciones dirigidas a ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que operan en el país.

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