Presidente Mulino anuncia para Bocas del Toro un centro de Sinaproc, apoyo a familia afectada y hospital oncológico

El anuncio fue realizado durante la develación de la placa del Centro de Alto Rendimiento, en el marco de la inauguración de la Ciudad Deportiva de Changuinola.

Bocas del Toro/Tras las graves afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en Bocas del Toro, que dejaron una niña de 12 años fallecida y decenas de familias afectadas, el presidente de la República anunció la construcción de un centro de emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia, con el propósito de fortalecer la atención ante futuros desastres.

El anuncio fue realizado durante la develación de la placa del Centro de Alto Rendimiento, en el marco de la inauguración de la Ciudad Deportiva de Changuinola.

Eso tiene que hacerse realidad para que Sinaproc tenga en Bocas del Toro... su centro de acopio, su centro de emergencia, para que coordinen y tenga inventario también de las cosas que de urgencia se necesitan cuando hay una catástrofe", manifestó.

El mandatario también anunció que visitará a la familia de la niña que falleció en Bocas del Toro y que ha dado las instrucciones de construirle una casa, señalando que el terreno donde se levantará la instalación ya fue ubicado y actualmente se realizan trabajos de nivelación para iniciar la obra lo antes posible. Esto, dijo, "con la intención de colaborar en medio de tanto dolor con algo".

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Además, reconoció el trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Despacho de la Primera Dama para las ayudas que se entregaron en la provincia ante las intensas lluvias registradas en la provincia.

La provincia de Bocas del Toro y la Comarca Naso Tjër Di concentran los daños de mayor magnitud estructural. Las saturaciones del suelo provocaron múltiples derrumbes sobre las carreteras en Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria y el área de San Juan, interrumpiendo el tránsito.

Adicionalmente, se reportaron al menos siete árboles caídos en rutas clave como El Silencio, la vía hacia Almirante y la carretera a Boca del Drago en Isla Colón.

Ante la gravedad de las inundaciones, las autoridades habilitaron cinco albergues temporales en las escuelas 4 de Abril, Puente Blanco, Finca 4, Theobroma y el gimnasio de Changuinola. Hasta el momento, 436 personas (129 familias) permanecen resguardadas en estos centros.

Oncológico para Bocas del Toro

Igualmente, el presidente adelantó que se construirá un oncológico en la provincia de Bocas del Toro para que los pacientes de esa enfermedad no tengan que ir tan lejos, a la ciudad de Panamá, a hacerse sus tratamientos.

Ante las afectaciones en el sector agropecuario por el fenómeno de El Niño aseguró que el Gobierno trabaja para fortalecer la prevención frente a eventos climáticos extremos, al advertir que, aunque no es posible anticipar con precisión dónde ocurrirán lluvias o sequías, sí se pueden reducir sus consecuencias mediante una mejor preparación institucional. "En la medida en que podamos prevenir, vamos a tener que lamentar menos", expresó.

Agregó que el ministro de Desarrollo Agropecuario mantiene reuniones con los productores para coordinar acciones ante los posibles efectos del clima sobre la actividad agrícola.