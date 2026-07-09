Productores descartan escasez de arroz hasta marzo de 2027 pese al impacto de El Niño

Spiguel pidió al Gobierno invertir en riego y aseguran que Panamá no puede seguir dependiendo de las importaciones de arroz. “Hace más de 30 años el Estado no ha invertido en riego para arroz”, dijo.

Panamá/Los productores de arroz aseguraron que Panamá no enfrentará escasez del grano hasta marzo de 2027, a pesar de la reducción en la siembra provocada por el fenómeno de El Niño, al tiempo que advirtieron que el país debe invertir en sistemas de riego para proteger la producción nacional frente a eventos climáticos que, según sostienen, serán cada vez más frecuentes.

El vocero de los productores de arroz, Omar Spiegel, explicó que el fenómeno de El Niño ha obligado a modificar el calendario de siembra, especialmente en la primera etapa del ciclo agrícola, donde muchos productores optaron por esperar condiciones climáticas más favorables antes de sembrar.

Según detalló, la mayor afectación se registra en Chiriquí, donde estima una disminución cercana al 20 % en la producción correspondiente a esta primera etapa. En el caso de Coclé, aclaró que la superficie sembrada ha sido mínima, por lo que rechazó que pueda hablarse de una pérdida del 50 % de la producción de la provincia. "Los productores han migrado a la época lluviosa. Ahora es que va a empezar verdaderamente la siembra”, afirmó.

Spiegel indicó que el inventario de la cosecha del año pasado, estimada en 6.5 millones de quintales, garantiza el abastecimiento nacional hasta el 30 de septiembre. Explicó que la cadena agroalimentaria autorizó extender ese inventario hasta finales de octubre y que una importación de aproximadamente 600 mil quintales permitiría cubrir la demanda hasta finales de noviembre, mientras comienza a incorporarse la nueva cosecha nacional.

“No va a haber ninguna escasez hasta marzo del año que viene”, sostuvo, al explicar que entre enero y febrero de 2027 se evaluará el impacto definitivo del fenómeno climático para determinar si será necesario autorizar nuevas importaciones.

El representante del sector también advirtió que los costos de producción continúan aumentando debido al encarecimiento de fertilizantes y combustibles, sumado a los efectos del cambio climático, lo que, afirmó, reduce la rentabilidad de la actividad agrícola.

Estado no invierte en riego para arroz

Ante este escenario, pidió al Estado retomar las inversiones en infraestructura de riego. “Hace más de 30 años el Estado no ha invertido en riego para arroz”, señaló, al sostener que países como Uruguay, Nicaragua y República Dominicana han fortalecido su producción agrícola mediante este tipo de proyectos. "Los productores estamos dispuestos a seguir en el campo... pero necesitamos ese respaldo". Añadió que "lo único que baja la canasta básica es la producción eficiente desde el campo. Y tiene que venir con acompañamiento del Estado".

Spiegel argumentó que fortalecer la infraestructura agrícola permitiría reducir los costos de producción, mejorar la competitividad, impulsar el empleo rural y reforzar la seguridad alimentaria del país. "No podemos seguir dependiendo de las importaciones. Tenemos que abastecer con el producto nacional”, manifestó.

El pasado mes, el Gobierno anunció que importará 786 mil quintales de arroz en cáscara que serán distribuidos en todo el país para evitar un posible desabastecimiento del producto y los posibles efectos del fenómeno del Niño.