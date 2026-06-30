Fenómeno de El Niño alcanza la categoría 'fuerte' en Panamá ¿Qué significa y cuál será la región más afectada?

La directora Luz Graciela de Calzadilla puntualizó que la estación de Pedasí documentó la ausencia total de precipitaciones durante 14 días consecutivos en el transcurso del mes de junio.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) confirmó que el fenómeno de El Niño ha evolucionado formalmente a una categoría "fuerte" dentro del territorio nacional, luego de que los análisis locales y globales reflejaran un incremento sostenido en las anomalías climáticas.

Aunque la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) oficializó la declaración de este evento el pasado 12 de junio, los sistemas de monitoreo técnico del Imhpa ya preveían y pronosticaban su consolidación desde el mes de mayo.

Las consecuencias directas de esta intensificación se traducen en una reducción drástica en los acumulados de precipitaciones a lo largo del país, lo cual incide directamente de forma negativa en las capacidades del sector agropecuario y en los niveles de producción nacional.

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Al respecto, la directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, fundamentó este balance técnico detallando que el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico ya se sitúa en los 1.7 grados centígrados, un indicador que sitúa el fenómeno plenamente en los parámetros de un Niño fuerte.

La funcionaria advirtió además que, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas vigentes, existe un 63% de probabilidad de que las condiciones sigan escalando hasta alcanzar una categoría "muy fuerte" durante el último trimestre del año e inicios del próximo, abarcando los meses críticos de noviembre, diciembre y enero, periodo en el que se espera que el fenómeno alcance su etapa de maduración y mayor impacto.

Bajo este escenario de alerta climática, el Arco Seco se posiciona actualmente como la región geográfica más afectada por los embates de la sequía estacional potenciada.

La directora puntualizó que la estación de Pedasí documentó la ausencia total de precipitaciones durante 14 días consecutivos en el transcurso del mes de junio, lo que ratifica la vulnerabilidad extrema de esta zona, la cual climatológicamente registra las menores tasas de pluviosidad en el país.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas reiteraron la necesidad de adoptar medidas de contingencia oportunas, previendo actualizar de forma detallada los reportes preventivos en las emisiones subsiguientes frente al avance de la crisis climática.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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