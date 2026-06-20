Productores advierten que Panamá podría necesitar importar más arroz por fenómeno de El Niño y altos costos

El vocero del sector arrocero hizo un llamado a abordar la situación “con luces largas”, es decir, con una visión de largo plazo que permita fortalecer la producción nacional frente a las adversidades climáticas y económicas y mantener la oferta de arroz panameño en los próximos años.

Chiriquí/Los productores de arroz de la provincia de Chiriquí advirtieron que el país podría requerir una mayor importación de arroz de la prevista inicialmente debido a la disminución de áreas sembradas, los efectos del fenómeno de El Niño y el incremento de los costos de producción.

Sin embargo, desde el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aseguran que existe arroz suficiente para toda la población a precios accesibles, siendo este uno de los productos más buscados en las populares agroferias.

Solo en la provincia de Chiriquí, el IMA ha vendido más de 10 millones de libras.

Representantes del sector arrocero señalaron que la producción de este año enfrenta mayores dificultades que en temporadas anteriores. Recordó un vocero que ya no se cuenta con el programa de compensación, lo que ha obligado a los productores a enfrentar nuevos retos financieros.

A esto se suman factores internacionales, como el impacto de la guerra sobre los precios de los insumos, y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que han afectado especialmente las primeras áreas arroceras de la provincia de Chiriquí.

Según detallaron, esas hectáreas sembradas son clave para abastecer el mercado durante los meses de agosto y septiembre y han sufrido efectos negativos por la irregularidad de las lluvias. Aunque las precipitaciones se han normalizado en las últimas semanas, los daños en la producción ya se reflejan en las expectativas de cosecha.

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El sector recordó que previamente se aprobaron 786 mil quintales de arroz en la cadena agroalimentaria, pero actualmente las autoridades realizan un nuevo análisis nacional sobre las áreas sembradas, el estado fisiológico de los cultivos y los inventarios existentes en molinos y supermercados.

En estas evaluaciones participan entidades gubernamentales, entre ellas la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con el objetivo de determinar si el volumen autorizado será suficiente para cubrir la demanda.

Los productores consideran que los datos preliminares apuntan a que la cantidad aprobada podría no ser suficiente, por lo que esperan los resultados finales de las inspecciones y reuniones que sostendrán las autoridades y los miembros de la cadena agroalimentaria.

El vocero del sector arrocero hizo un llamado a abordar la situación “con luces largas”, es decir, con una visión de largo plazo que permita fortalecer la producción nacional frente a las adversidades climáticas y económicas y mantener la oferta de arroz panameño en los próximos años.

Información de Demetrio Ábrego

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