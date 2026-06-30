UAF investiga vulneración a su sistema informático y suspende sus plataformas

La entidad aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida . No obstante, precisó que las investigaciones y verificaciones técnicas continúan en desarrollo.

Ciudad de Panamá/La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó este martes 30 de junio que identificó un incidente de seguridad de la información, el cual actualmente se encuentra bajo evaluación por las áreas técnicas y administrativas de la institución.

De acuerdo con el comunicado, una vez detectado el incidente, se activaron los protocolos internos de respuesta, implementando medidas de contención, análisis y fortalecimiento de los controles de seguridad para determinar el alcance de lo ocurrido y proteger la información bajo su custodia.

Como parte de estas acciones, la UAF anunció la suspensión temporal de sus plataformas y servicios tecnológicos mientras concluyen las labores de verificación y aseguramiento de los sistemas.

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La entidad aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida. No obstante, precisó que las investigaciones y verificaciones técnicas continúan en desarrollo.

Asimismo, la UAF indicó que cualquier información oficial relacionada con este incidente será divulgada exclusivamente a través de sus canales institucionales autorizados y reiteró su compromiso con la seguridad de la información, la transparencia y la protección de los datos que administra.

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