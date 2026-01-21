Funcionarios podrán acceder a formación en IA y ciberseguridad tras acuerdo entre AIG y Microsoft

La iniciativa se concreta luego de que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y Microsoft Panamá suscribieran un Memorando de Entendimiento, cuyo objetivo es fortalecer la transformación digital del sector público panameño mediante la capacitación y el intercambio de conocimientos especializados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los funcionarios del sector público panameño podrán fortalecer sus capacidades tecnológicas y acceder a procesos de formación en áreas clave como inteligencia artificial, trabajo moderno, seguridad digital y protección de la información.

La iniciativa se concreta luego de que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y Microsoft Panamá suscribieran un Memorando de Entendimiento, cuyo objetivo es fortalecer la transformación digital del sector público panameño mediante la capacitación y el intercambio de conocimientos especializados.

El administrador general de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó que el acuerdo establece un marco de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en áreas estratégicas como la capacitación tecnológica, la ciberseguridad y la adopción ética de la inteligencia artificial dentro de la gestión pública. Según indicó, esta cooperación busca modernizar y hacer más eficiente el aparato estatal, alineándolo con los desafíos tecnológicos actuales.

Por su parte, Alberto Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, destacó que la tecnología es un motor clave para el desarrollo inclusivo en la región, y subrayó que el acuerdo con la AIG reafirma el compromiso de la empresa con Panamá en un contexto de creciente innovación y digitalización institucional, priorizando soluciones confiables, seguras y con un enfoque ético en el uso de la inteligencia artificial.

El memorando fue firmado por Adolfo José Fábrega García de Paredes, en representación de la AIG, y por Jorge Saa, gerente país de Microsoft Panamá, con la participación de Arciniega como testigo de honor.