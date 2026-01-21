Crisis de basura en San Miguelito: intervención se realiza mediante contratación directa

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Central asumió este lunes la recolección de basura en San Miguelito, que anteriormente estaba en manos del municipio de este distrito, tras la salida de la empresa Revisalud. La intervención se realiza mediante contratación directa, con supervisión de la Autoridad de Aseo, mientras se ajusta el proceso de licitación para un servicio más estable y sostenible, según el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El titular de Salud aseguró que la ciudadanía ha mostrado su satisfacción por la medida y destacó la importancia de mantener las calles limpias para prevenir epidemias y desorden sanitario. “Yo tengo información de que la gente está contenta. Tienen muchos años de no sentir el ambiente más limpio, más adecuado. Y para mí eso es una gran ventaja”, afirmó.

Boyd explicó que la intervención se realiza de manera temporal, hasta que el municipio pueda ejecutar la licitación pública correspondiente. “Nuestra intención es ayudar a que los municipios estén mejor en la recolección de basura. Esto no es solo un problema de San Miguelito; es un problema generalizado”, señaló.

San Miguelito ha enfrentado históricamente graves problemas de acumulación de residuos, con vertederos a cielo abierto y demoras en la recolección que generaron críticas de la ciudadanía y denuncias por riesgos sanitarios. En años anteriores, la acumulación de basura provocó proliferación de vectores de enfermedades, malos olores y afectaciones a la salud pública, convirtiéndose en un tema recurrente de controversia política y mediática.

En 2023 y 2024, vecinos y líderes comunitarios denunciaron la falta de camiones y personal operativo, lo que llevó a la intervención temporal de empresas privadas y organismos del Estado para asegurar la limpieza en momentos críticos. A pesar de los esfuerzos, la percepción de desorden se mantuvo y generó cuestionamientos sobre la eficiencia de los contratos y la supervisión municipal.

El ministro Boyd indicó que el Minsa actuará en coordinación con los municipios, revisando la situación en otros distritos con problemas similares, como La Chorrera y Colón. “Nos toca evaluar cómo están las circunstancias, ayudaremos en todo lo que sea necesario y con mucho gusto colaboramos”, dijo.

Sobre las críticas por la forma en que el Ejecutivo asumió el control temporal de la recolección, Boyd respondió que “la comunidad se ha expresado y ha dicho que lo importante es recoger la basura. No importa quién sea que la recoja”.

Mientras se completa el proceso de licitación pública en San Miguelito, la recolección será supervisada directamente por la Autoridad de Aseo.

En tanto han surgido declaraciones que se producen en un contexto marcado por la presentación de tres querellas interpuestas el martes por el equipo de asesoría legal del Municipio de San Miguelito contra la empresa Revisalud, en medio del debate público sobre la gestión del servicio de recolección de residuos en el distrito.

Con datos de Fabio Caballero