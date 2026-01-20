Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional cita al director de Aseo

La citación se da en medio de una creciente polémica por la acumulación de basura en distintas comunidades de San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime la citación al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, para que rinda explicaciones sobre el plan de apoyo implementado en el distrito de San Miguelito ante los persistentes problemas en la recolección de desechos sólidos.

La propuesta fue presentada por el diputado Betserai Richards y contó con el respaldo de todos los miembros de la comisión, quienes coincidieron en que existen múltiples situaciones que deben ser aclaradas por la entidad responsable del manejo de los residuos.

Durante la sesión, el diputado Richards señaló que la situación actual es “inhumana”, especialmente para los ciudadanos que cumplen con el pago de la tasa de aseo, pero no reciben el servicio de recolección de manera regular. Además, advirtió que se estaría descuidando la recolección en la ciudad de Panamá para concentrar los esfuerzos en San Miguelito, lo que también ha generado malestar en otros sectores.

“Hoy en día la Autoridad de Aseo no hace la recolección, y ante esto es necesario citar a su director para que pueda responder una serie de preguntas importantes sobre el plan que se va a seguir de aquí en adelante”, expresó Richards ante la comisión.

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez enfatizó la necesidad de conocer con precisión el plan de gestión que se está ejecutando en San Miguelito, incluyendo si contempla un enfoque de economía circular, la segregación adecuada de los residuos, la recolección correcta, la disposición final y la promoción de una cultura ciudadana en materia de manejo de desechos.

La citación se da en medio de una creciente polémica por la acumulación de basura en distintas comunidades de San Miguelito, donde residentes han denunciado malos olores, proliferación de plagas y riesgos a la salud pública. La situación ha generado críticas tanto a nivel comunitario como político, al considerar que el problema se ha vuelto recurrente y sin soluciones sostenibles a largo plazo.

A partir de ayer lunes, la Autoridad de Aseo es la encargada de asumir la recolección tras la salida de Revisalud.

En la misma sesión, el diputado Lenín Ulate, aunque no forma parte de esta comisión, solicitó el prohijamiento del anteproyecto de ley No. 261, que busca regular los sitios de disposición final de residuos en la República de Panamá. La iniciativa establece normas sobre el diseño, operación, clausura y posclausura de estos sitios, con el objetivo de elevar a rango de ley lo que actualmente se maneja mediante decretos.

Ulate explicó que la propuesta surge precisamente por las situaciones que se registran en el país en torno al manejo de los residuos sólidos, y subrayó la necesidad de contar con un marco legal más robusto que garantice una gestión ambientalmente responsable.

Con información de Elizabeth González