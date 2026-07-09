Más de 600 damnificados por inundaciones y deslaves en Bocas del Toro permanecen en albergues

El presidente señaló que es fundamental que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) cuente con una oficina propia en Bocas del Toro que incluya su centro de acopio y su centro de emergencia para coordinar de forma directa.

Bocas del Toro/Las intensas lluvias y los deslizamientos de tierra registrados en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en la zona de Changuinola, han dejado a más de 600 personas damnificadas, quienes permanecen distribuidas en cuatro albergues temporales habilitados por las autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta.

La situación de emergencia se mantiene activa mientras persistan las precipitaciones sobre la región, las cuales provocaron el desbordamiento de diversos afluentes y fallas en los sistemas de desagüe, afectando gravemente las viviendas de las comunidades locales. Uno de los puntos de refugio es la escuela de Finca 30, donde se concentran 89 de los ciudadanos afectados, quienes manifestaron haber vivido momentos de profunda angustia durante las inundaciones, un desastre natural que lamentablemente cobró la vida de una niña.

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Entre los testimonios de los albergados, una de las afectadas relató la gravedad del incidente, explicando que la situación empeoró por los deslizamientos de tierra, lo que la obligó a llamar al presidente de la comunidad para que sacara a su mamá, quien se encuentra mal de salud. Detalló además que, debido a que viven en una loma, el terreno al lado de la casa de su madre se estaba derrumbando, afectando también las rutas por donde caminan los niños para ir a la escuela.

Otra de las damnificadas describió la magnitud de la emergencia expresando que en la casa de su mamá "la tierra casi se lo traga todo", razón por la cual fueron evacuados del lugar y ahora se encuentran a la espera de una respuesta oficial que defina hacia dónde serán trasladados de manera definitiva.

Ante esta catástrofe, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre las acciones institucionales que se están ejecutando y la necesidad de descentralizar la capacidad de respuesta de los organismos de protección civil.

El mandatario señaló que es fundamental que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) cuente con una oficina propia en Bocas del Toro que incluya su centro de acopio y su centro de emergencia para coordinar de forma directa y mantener un inventario de los recursos necesarios ante este tipo de imprevistos, similar a las instalaciones que ya operan en Aguadulce, Chiriquí y David.

Asimismo, Mulino reiteró sus condolencias a la familia de la niña de 12 años fallecida y anunció que ha dado la orden al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para construirle un nuevo hogar a sus seres queridos, al tiempo que reconoció la labor coordinada de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, el Despacho de la Primera Dama, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), cuyas gestiones y donaciones han permitido brindar la asistencia humanitaria requerida en la zona de desastre.

Información de Demetrio Ábrego

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