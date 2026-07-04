Hallan en el cuerpo de una niña de 12 años desaparecida tras deslizamiento de tierra en Bocas del Toro

Ante las condiciones climáticas, el Sinaproc insta a la población a evitar cruzar ríos o quebradas acrecentadas y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene desplegados a sus equipos de respuesta y coordinación interinstitucional para atender las graves afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Panamá y la provincia de Bocas del Toro. Las intensas precipitaciones de las últimas horas han provocado deslizamientos de tierra, caídas de árboles y colapsos de estructuras en múltiples sectores del país.

El hecho más lamentable se registró en la barriada El Bambú, en Finca 4, donde un deslizamiento de tierra impactó directamente una vivienda. Tras el colapso, los equipos de primera respuesta lograron rescatar a dos personas; sin embargo, una menor de 12 años permanecía desaparecida. Luego de varias horas de intensa búsqueda, finalmente se ubicó el cuerpo de la niña sin signos vitales. Junto a la niña, también se halló a su mascota, un perro que también quedó atrapado bajo el alud de tierra.

Debido a las condiciones climáticas adversas y al riesgo inminente de nuevos derrumbes, las labores de búsqueda debieron suspenderse durante la noche, pero se han reanudado con la primera luz de este sábado.

San Miguelito: El distrito más afectado por las lluvias en Panamá

En la provincia de Panamá, las labores de emergencia por lluvias se han concentrado principalmente en el distrito de San Miguelito, donde se registró la mayor cantidad de incidentes reportados:

Ernesto Córdoba Campos (Nueva Libia): Se atendieron colapsos de estructuras, árboles caídos sobre viviendas , afectaciones en quebradas, daños en cercas y desprendimientos de techo.

Se atendieron colapsos de estructuras, , afectaciones en quebradas, daños en cercas y desprendimientos de techo. Belisario Frías (Santa Marta): El personal de rescate reportó desprendimientos de techo, árboles caídos sobre el tendido eléctrico y daños estructurales en cercas y muros.

El personal de rescate reportó desprendimientos de techo, árboles caídos sobre el tendido eléctrico y daños estructurales en cercas y muros. Arnulfo Arias Madrid (Sector La Paz): Se registraron afectaciones por árboles sobre el tendido eléctrico y voladuras de techos.

Se registraron afectaciones por árboles sobre el tendido eléctrico y voladuras de techos. Belisario Porras (Torrijos Carter): Equipos de respuesta atendieron el desprendimiento de techo de una vivienda.

Asimismo, el operativo de Sinaproc dio respuesta en el corregimiento de Juan Díaz (San Joaquín y Villa Isabela) por la caída de un árbol sobre una residencia, y en Alcalde Díaz (Santa Librada), donde se reportó un deslizamiento de tierra.

Alerta en Bocas del Toro y la Comarca Naso Tjër Di

La situación de mayor impacto y vulnerabilidad se localiza en la provincia de Bocas del Toro, afectando principalmente al distrito de Changuinola y a la Comarca Naso Tjër Di. Las intensas lluvias han saturado los suelos, provocando deslizamientos sobre vías en sectores clave como:

Finca 4

Loma Bonita

Bonyik

Punta Peña

La Gloria

Área de San Juan

Estas obstrucciones en las carreteras han limitado severamente la movilidad de las comunidades afectadas.