Caída de árboles y letreros tras intensas ráfagas de viento de hasta 45 km/h en la ciudad de Panamá

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene bajo aviso de vigilancia a todo el territorio nacional por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que se extenderán hasta el 12 de julio debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos que mantienen inestable el tiempo en el país.

El pronosticador Emanuel Velásquez explicó que las condiciones son provocadas por el desplazamiento de una nueva onda tropical, sistemas de baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical, factores que favorecen el desarrollo de tormentas en distintos puntos del territorio nacional.

Durante este jueves, las lluvias más intensas comenzaron en el oriente del país y se desplazaron hacia la provincia de Panamá, Panamá Oeste y la costa abajo de Colón. Para la capital y Colón, las precipitaciones más fuertes se prevén hasta aproximadamente las 3:00 p.m. a 4:00 p.m., mientras que en el resto del país podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Velásquez indicó que en los aeropuertos de Tocumen, Panamá Pacífico y Albrook se registraron vientos sostenidos cercanos a los 30 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 45 kilómetros por hora, condiciones que habrían provocado la caída de árboles y letreros reportada en varios sectores de la ciudad.

El especialista advirtió que el patrón atmosférico volvió a tornarse húmedo, por lo que durante los próximos días continuarán registrándose lluvias y tormentas en la capital y el interior del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra y durante la conducción bajo fuertes aguaceros.