Caída de árboles y letreros tras intensas ráfagas de viento de hasta 45 km/h en la ciudad de Panamá

Lluvias y ráfagas de hasta 45 km/h mantienen bajo vigilancia a todo el país.

Imhpa mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en todo el país hasta el 12 de julio / TVN

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene bajo aviso de vigilancia a todo el territorio nacional por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que se extenderán hasta el 12 de julio debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos que mantienen inestable el tiempo en el país.

Tormentas y fuertes vientos seguirán afectando el país durante los próximos días
Tormentas y fuertes vientos seguirán afectando el país durante los próximos días / TVN

El pronosticador Emanuel Velásquez explicó que las condiciones son provocadas por el desplazamiento de una nueva onda tropical, sistemas de baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical, factores que favorecen el desarrollo de tormentas en distintos puntos del territorio nacional.

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Durante este jueves, las lluvias más intensas comenzaron en el oriente del país y se desplazaron hacia la provincia de Panamá, Panamá Oeste y la costa abajo de Colón. Para la capital y Colón, las precipitaciones más fuertes se prevén hasta aproximadamente las 3:00 p.m. a 4:00 p.m., mientras que en el resto del país podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Tormentas y fuertes vientos seguirán afectando el país durante los próximos días
Tormentas y fuertes vientos seguirán afectando el país durante los próximos días / TVN

Velásquez indicó que en los aeropuertos de Tocumen, Panamá Pacífico y Albrook se registraron vientos sostenidos cercanos a los 30 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 45 kilómetros por hora, condiciones que habrían provocado la caída de árboles y letreros reportada en varios sectores de la ciudad.

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El especialista advirtió que el patrón atmosférico volvió a tornarse húmedo, por lo que durante los próximos días continuarán registrándose lluvias y tormentas en la capital y el interior del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra y durante la conducción bajo fuertes aguaceros.

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