Panamá registra 49 casos de tosferina en nueve regiones de salud y una defunción de un menor

El Minsa pide a la población completar esquema de salud y recordó que el esquema nacional de vacunación contempla la inmunización durante el embarazo y posteriormente a los 2, 4 y 6 meses de edad , con refuerzos a los 18 meses, 4 años y 10 años.

Panamá/En lo que va del año, Panamá acumula 49 casos confirmados de tos ferina en nueve regiones de salud, anunció este jueves el Ministerio de Salud (Minsa), que reforzó la vigilancia epidemiológica e instó a la población a mantener actualizado el esquema nacional de vacunación para prevenir nuevos contagios y casos graves.

En comparación con el mismo período de 2025, los casos de tos ferina aumentaron en tres, al pasar de 46 a 49.

La entidad también confirmó que este año se registró la defunción de un menor de un año, asociada a la falta de protección vacunal completa, por lo que reiteró la importancia de que las mujeres embarazadas reciban la vacuna Tdap durante el último trimestre de gestación para transmitir anticuerpos al bebé antes de su nacimiento.

Los casos se distribuyen en nueve de las 15 regiones de salud del país:

Panamá Metro encabeza la lista con 14 casos

encabeza la lista con La comarca Ngäbe Buglé con 13

Panamá Oeste con 7

Colón con 6

Chiriquí y San Miguelito con tres casos cada una

Mientras que la comarca Guna Yala, Panamá Norte y Panamá Este reportan un caso cada una.

La doctora Yadira de Moltó, encargada de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas, explicó que en enfermedades como la tos ferina un solo caso ya representa un brote, debido a que el objetivo de los programas de inmunización es evitar por completo la circulación de la bacteria.

La especialista indicó que la enfermedad suele comenzar con síntomas similares a un resfriado común, como secreción nasal, fiebre leve y tos. Sin embargo, después de dos o tres semanas puede evolucionar hacia una tos persistente, seca y paroxística, que puede provocar vómitos, dificultad para dormir y el característico silbido al finalizar los episodios de tos.

Ante este escenario, el Minsa recomendó que toda persona con una tos persistente de más de 14 días acuda a una instalación de salud para recibir atención médica y, de ser necesario, someterse a pruebas diagnósticas, ya que la enfermedad puede confundirse inicialmente con otras infecciones respiratorias.

La institución recordó que el esquema nacional de vacunación contempla la inmunización durante el embarazo y posteriormente a los 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzos a los 18 meses, 4 años y 10 años, estrategia que busca disminuir la circulación de la bacteria Bordetella pertussis y proteger a la población más vulnerable.