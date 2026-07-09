Alcaldía refuerza uso de Puerta Sur tras restricción de ingreso de buses turísticos al Casco Antiguo

La medida, sustentada en el Decreto Ejecutivo No. 51 de 2004 busca proteger el patrimonio histórico, mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular dentro del Casco Antiguo.

Panamá/La Alcaldía de Panamá reiteró que el estacionamiento de Puerta Sur será el principal punto de acceso para visitantes y operadores turísticos que se dirijan al Casco Antiguo, luego de la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, de la restricción que prohíbe el ingreso de autobuses turísticos de gran tamaño y vehículos de más de siete toneladas al conjunto monumental.

La medida, sustentada en el Decreto Ejecutivo No. 51 de 2004 busca proteger el patrimonio histórico, mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular dentro del Casco Antiguo. Con la nueva disposición, únicamente podrán ingresar vehículos de menor tamaño, mientras que los autobuses turísticos deberán utilizar las áreas habilitadas para estacionamiento.

Como alternativa, el Municipio destacó el uso de Puerta Sur, ubicado frente a El Chorrillo, en la cinta costera 3, donde se habilitaron espacios para vehículos particulares y autobuses turísticos que transportan visitantes hacia el Casco Antiguo.

La Alcaldía informó que el servicio permite gestionar el estacionamiento mediante la aplicación Parkea PTY, desde la cual los usuarios pueden registrar sus vehículos, reservar espacios y realizar pagos digitales.

Asimismo, indicó que el área cuenta con vigilancia coordinada entre el Servicio de Protección Institucional, la Policía Nacional, la Policía Municipal y sistemas de videovigilancia, como parte de las medidas para garantizar la seguridad de residentes y turistas.