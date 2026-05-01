Camarón encabeza lista de productos de exportaciones de Panamá; MICI reporta alza varios sectores

Los camarones congelados lideraron las ventas al exterior en el primer trimestre de 2026, acompañados de un crecimiento general del 0.6% en las exportaciones de bienes del país.

Ciudad de Panamá/Los camarones congelados se mantuvieron como el principal producto de exportación de Panamá durante el primer trimestre de 2026, según el informe más reciente de la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Este liderazgo del camarón se enmarca en un contexto favorable para el sector exportador nacional, que alcanzó un récord histórico al registrar $250.7 millones en ventas de bienes al exterior entre enero y marzo.

La cifra representa un incremento de $1.6 millones (0.6%) en comparación con el mismo período de 2025, lo que evidencia una recuperación del ritmo exportador tras un inicio de año más moderado. El camarón, junto a otros rubros tradicionales como el azúcar, la teca, las sandías y el aceite de palma, conformó la base de la oferta exportable panameña en estos primeros tres meses del año.

De las diez fracciones arancelarias más exportadas, que en conjunto representaron el 57% del total registrado, el camarón ocupó el primer lugar, seguidos por azúcar, teca, sandías, aceite de palma, chatarra y medicamentos. En este listado, el banano descendió del sexto al noveno puesto, mientras que los atunes de aleta amarilla cerraron el Top-10.

Por tipo de actividad, el sector industrial lideró la participación con un 41% del total y un crecimiento de 22.3%, seguido del sector agroindustrial, que avanzó 42.7% y representó el 22% de las exportaciones. En contraste, el sector pesquero y acuícola —donde se inscribe la producción de camarón— registró una contracción de 8.6%, con una participación del 20%, mientras que el agropecuario disminuyó 39.8%, con el 17% del total.

A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, los pescados y crustáceos encabezaron la lista con un 19.8% de participación, reafirmando la importancia de productos como el camarón en la canasta exportadora nacional. Le siguieron las frutas con 11.2% y los azúcares con 8.4%.

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos se consolidó como el principal comprador de productos panameños, con una participación del 20.0%, seguido por Taiwán (12.8%), la Zona Libre de Colón (9.3%) e India (7.7%). Estos cuatro mercados, junto a otros seis, concentraron el 71.1% de las exportaciones registradas en el trimestre.

Al considerar tanto las exportaciones registradas como las de valor agregado desde regímenes especiales, el total exportado al mes de marzo de 2026 ascendió a $330.3 millones, lo que representa un aumento de $5.8 millones (1.8%) frente al mismo período de 2025. Dentro de este resultado, las exportaciones de valor agregado sumaron $79.6 millones, mostrando un crecimiento de 5.6%.