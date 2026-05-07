Mulino celebra caída del riesgo país y asegura que Panamá fortalece atractivo para inversionistas

Durante Convención Marítima de las Américas 2026 , el mandatario afirmó que estos indicadores son claves para los inversionistas internacionales al momento de decidir dónde colocar capital.

El presidente José Raúl Mulino destacó este jueves la reciente reducción en el nivel de riesgo país de Panamá, calificándola como una señal positiva para atraer inversiones y fortalecer la economía nacional.

Hoy el país amanece con una noticia importante y es la caída en el nivel de riesgo país anunciada por organismos financieros internacionales”, señaló el mandatario.

Y es que la mañana de este jueves, el mandatario en la red social X celebró el hecho de que 'Panamá bajó el riesgo país en un 65%', señalando que es un récord regional que demuestra que volvemos a generar confianza en inversores con trabajo y seriedad

Durante Convención Marítima de las Américas 2026, el mandatario afirmó que estos indicadores son claves para los inversionistas internacionales al momento de decidir dónde colocar capital.

Esos son los factores de referencia que busca cualquier inversionista respecto del país donde pretende invertir dinero”, sostuvo.

El mandatario aseguró que la mejora en la percepción financiera fortalecerá el posicionamiento de Panamá como centro logístico regional y contribuirá a elevar la competitividad portuaria.

En agosto del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas anunciaba que el riesgo país había caído un 40%, meses después, en febrero, cuando se informó sobre el ahorro de $475 millones en intereses de deuda, también se reportó una reducción de la prima de riesgo país en más del 54%.

Inversiones a futuro

Durante su intervención, también habló de las nuevas licitaciones para desarrollar infraestructura estratégica vinculada al Canal de Panamá y al sistema portuario nacional.

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Entre los proyectos mencionados figuran una nueva concesión para los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión anterior.

Según Mulino, ambas terminales continúan operando normalmente mientras se desarrolla un proceso transitorio de hasta 18 meses para convocar nuevas licitaciones internacionales por separado.

“Nuestra misión es aumentar la capacidad logística en beneficio del comercio mundial y, por supuesto, de Panamá”, afirmó.

El presidente adelantó además que la Autoridad Marítima de Panamá licitará un nuevo desarrollo portuario en Isla Margarita, en el Atlántico, antes de finalizar el año.

A esto se suman futuros proyectos impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá, como los puertos de Corozal y Telfer, que añadirían siete millones de TEUs a la capacidad actual del país.

Mulino también reiteró el respaldo de su gobierno al proyecto del reservorio de río Indio, iniciativa que busca garantizar agua suficiente tanto para la operación del Canal como para el consumo humano en Panamá y Colón.

En materia ambiental y energética, Mulino resaltó que Panamá continúa impulsando estrategias para reducir la huella de carbono del transporte marítimo global.

Entre ellas mencionó el programa Net Zero Slot del Canal de Panamá, que ofrece tránsito expedito a embarcaciones con bajas o nulas emisiones contaminantes.