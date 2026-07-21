Fenómeno de El Niño: MIDA monitorea 35 rubros de relevancia; proyectan disponibilidad de arroz hasta enero

Panamá/Ante la llegada de un fenómeno de El Niño, que traerá consigo altas temperaturas y una época seca más prolongada e intensa, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha activado un plan de contingencia para proteger el campo panameño. Así lo confirmó Abel Aparicio, director nacional de Agricultura de la entidad, quien detalló que la institución trabaja para evitar que la falta de lluvias afecte la canasta básica familiar.

Según explicó Aparicio, las direcciones regionales y nacionales mantienen bajo vigilancia permanente 35 rubros comerciales de alta relevancia para el país. Entre los principales se encuentran el arroz, la cebolla, las hortalizas de tierras altas y las cucurbitáceas. El objetivo de este seguimiento es evaluar no solo las cifras de siembra, sino también la calidad y el rendimiento real de las hectáreas frente a las condiciones climáticas adversas que se avecinan.

Respecto al abastecimiento de arroz, el funcionario aseguró que, con el inicio del nuevo ciclo de siembra este mismo mes, se proyecta que habrá disponibilidad suficiente del grano en la mesa de los panameños, por lo menos, hasta el mes de enero. La institución monitorea constantemente las cifras para tomar decisiones oportunas sobre el abastecimiento nacional.

Transición hacia sistemas de riego y cosecha de agua

Para hacer frente a la sequía y los bajos niveles de los ríos, el MIDA impulsa la construcción de reservorios, represas y la cosecha de agua. Aparicio destacó que ya se ejecutan trabajos importantes de rehabilitación en el sistema de riego Remigio Rojas, en la provincia de Chiriquí, y se estudian proyectos similares para rescatar infraestructuras en el centro de la provincia de Coclé.

La meta del MIDA es cambiar la tendencia del cultivo de secano hacia sistemas de riego. Esta transición es considerada una medida vital para mitigar los riesgos de un clima cada vez más irregular y asegurar la supervivencia de los cultivos a largo plazo.

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El calor extremo no solo reduce las lluvias, sino que altera la floración y la fructificación de muchos cultivos, además de incrementar la presencia de plagas. Para evitar que esta producción impactada se traduzca en alimentos más caros en el mercado, el Ministerio despliega asistencia técnica directa en el campo, brindando recomendaciones para que el productor sepa manejar estas variables.

En el sector ganadero, especialmente en la península de Azuero, donde el clima se comporta de manera muy irregular, se facilitan insumos y se promueven programas de nutrición para el hato. De esta manera, los productores cuentan con las herramientas necesarias para atravesar esta temporada seca y mantener la producción nacional estable.