Lisboa, Portugal/La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.

Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación.

"La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.

El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".

Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva.

"Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.

Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.

De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.

UD ALMERÍA: EL RESURGIR DEL FÚTBOL EN EL ORIENTE ANDALUZ

1. Orígenes y la Unión Definitiva (2001)

La actual UD Almería no nació de la nada. Es heredera de la extinta AD Almería (que llegó a jugar en Primera en los años 70). Tras años de inestabilidad y fragmentación entre varios equipos locales, en 2001 se produjo la unión definitiva entre el Almería CF y el Polideportivo Almería. Bajo la presidencia de Alfonso García, el club comenzó un ascenso meteórico que lo sacó del "infierno" de la Segunda B.

2. La "Era Dorada" con Unai Emery (2007-2011)

El año 2007 quedó grabado en letras de oro. Bajo la dirección técnica de un joven y entonces desconocido Unai Emery, el equipo logró el primer ascenso a Primera División de su historia moderna.

Hito histórico: En la temporada 2007-2008 , el Almería sorprendió a toda Europa al finalizar en la octava posición de LaLiga, quedándose a las puertas de competiciones continentales.

En la temporada , el Almería sorprendió a toda Europa al finalizar en la de LaLiga, quedándose a las puertas de competiciones continentales. Jugadores leyenda: En esta etapa brillaron nombres como Álvaro Negredo, Felipe Melo y el guardameta Diego Alves, quien se convirtió en un especialista histórico en detener penaltis.

3. La Revolución de Turki Al-Sheikh (2019 - Presente)

En agosto de 2019, la historia del club cambió para siempre con la llegada del ministro saudí Turki Al-Sheikh. Su adquisición transformó al Almería en uno de los clubes con mayor potencial económico de España.

Inversión y Tecnología: Se inició una remodelación profunda de la plantilla y de las instalaciones, incluyendo el acuerdo de patrocinio que renombró el recinto como Power Horse Stadium .

Se inició una remodelación profunda de la plantilla y de las instalaciones, incluyendo el acuerdo de patrocinio que renombró el recinto como . Venta récord: Bajo esta gestión, el Almería realizó la venta más cara de su historia y una de las más importantes de la categoría: el traspaso de Darwin Núñez al Benfica (y posteriormente al Liverpool), demostrando la capacidad del club para captar y revalorizar talento joven.

4. Identidad y Fortaleza: El Power Horse Stadium

Inaugurado originalmente para los Juegos Mediterráneos de 2005, el estadio se ha convertido en una caldera. Tras las reformas impulsadas por la nueva propiedad, se eliminaron las pistas de atletismo para acercar a la afición al césped, convirtiéndolo en uno de los campos más modernos y con mejor experiencia para el fan en el sur de España.

5. Actualidad y Resiliencia

A pesar de los altibajos propios de la competición, la UD Almería se ha consolidado en esta década como un equipo "ascensor" con ambición de gigante. Su modelo de negocio, basado en el scouting internacional y la inversión en infraestructuras, lo sitúa como el referente deportivo de la provincia y un rival incómodo para los grandes de España.