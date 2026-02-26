Mulino: Informe de factibilidad del ferrocarril podría estar listo en los próximos meses

Durante sus declaraciones sobre las proyecciones de desarrollo para la provincia de Chiriquí en 2026 realizadas en su conferencia semanal, el mandatario subrayó que no tomará una decisión sin contar primero con el sustento técnico correspondiente.

Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 26 de febrero que el Gobierno Nacional espera contar en los próximos meses con los informes de factibilidad económica del proyecto ferroviario "Panamá–David–Frontera", documento que permitirá evaluar si se avanza o no con esta iniciativa de gran escala.

Durante sus declaraciones sobre las proyecciones de desarrollo para la provincia de Chiriquí en 2026 realizadas en su conferencia semanal, el mandatario subrayó que no tomará una decisión sin contar primero con el sustento técnico correspondiente. “Esperamos tener (...) los informes de factibilidad económica del ferrocarril, lo cual nos permitirá hacer los análisis correspondientes para ver si se debe avanzar o no”, indicó.

Mulino destacó que el Ejecutivo evitará iniciar proyectos sin la debida planificación. “Porque no voy a cometer una irresponsabilidad de empezar semejante proyecto para que quede anclado como han quedado todas estas cosas en el tiempo”, sostuvo.

El presidente también destacó que la provincia de Chiriquí se mantiene dentro de las prioridades del Gobierno para impulsar su crecimiento. En ese sentido, mencionó que se trabaja en la culminación de carreteras y en la solución de problemas de abastecimiento de agua que afectan a varias comunidades, sobre todo en el área de David hacia el sur.

Asimismo, señaló que se fortalecen los mecanismos de coordinación con los sectores productivos de Tierras Altas y otras zonas de la provincia, con el objetivo de promover un esfuerzo regional que impulse el desarrollo económico.

Mulino expresó optimismo sobre el futuro de la provincia y aseguró que Chiriquí continuará avanzando junto con el resto del país, mientras el Ejecutivo evalúa los próximos pasos del proyecto ferroviario una vez se conozcan los estudios técnicos.