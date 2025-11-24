José Raúl Mulino y sus palabras en Costa Rica: Exprocuradora Gómez las califica de una 'amenaza a la democracia'

Gómez subrayó que, aunque el Tribunal Electoral emitió un comunicado tras las declaraciones del mandatario, este “resultó insuficiente” porque no aclaró si efectivamente hubo amenazas contra sus magistrados.

Ciudad de Panamá/La exprocuradora de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez calificó como “grave” y “preocupante” las palabras del presidente José Raúl Mulino en Costa Rica, donde admitió que amenazó con “prender el país” si no se le permitía postularse a la presidencia.

“Esto no es poca cosa”, afirmó Gómez, en una entrevista con Noticias AM: “Lo que se ha dicho deja entredicho la institucionalidad, la responsabilidad del Tribunal Electoral y, sobre todo, la protección de nuestra democracia”.

Revelaciones que inquietan a Panamá

Para la exprocuradora Gómez, las palabras de Mulino —contadas como una anécdota en un país con altos índices de democracia como Costa Rica— revelan una actitud autoritaria que debe ser tomada en serio.

Gómez subrayó que, aunque el Tribunal Electoral emitió un comunicado tras las declaraciones del mandatario, este “resultó insuficiente” porque no aclaró si efectivamente hubo amenazas contra sus magistrados.

El comunicado (del Tribunal Electoral) solo reitera su rol como árbitro, pero no responde a la duda central: ¿fue cierto o falso que recibieron presiones?”. — Ana Matilde Gómez - Exprocuradora de la Nación y exdiputada

Nota relacionada: Tribunal Electoral en desacuerdo con declaraciones de Mulino y defiende actuación en las elecciones de 2024

Legitimidad fracturada

La exprocuradora Gómez recordó que, si bien ella personalmente consideraba que Mulino podía ser candidato —al igual que lo sostenía el magistrado Junca respecto al rol del vicepresidente—, la Constitución es clara: “No se puede ir a elecciones sin un compañero de fórmula”. A su juicio, se violó ese principio, aunque la Corte Suprema validó la candidatura “quizás por conveniencia política o para preservar la paz social”.

“No es solo un asunto legal, sino de legitimidad política”, explicó Gómez.

Él ganó con apenas el 30 % de los votos y gobierna con el 60 % de la población en contra. Eso debilita su mandato, sobre todo cuando no se expuso en debates ni mostró su talante antes de llegar al poder”. — Ana Matilde Gómez - Exdiputada y exprocuradora de la Nación

La exdiputada Gómez advierte que el actual gobierno no gobierna, sino que “manda”, y lo hace con un estilo “autoritario desde el día uno”: humillaciones, descalificaciones y un discurso que administra el miedo de la ciudadanía. “El que dice que está dispuesto a prender el país si no gana, no es un demócrata”, sentenció.

Gómez concluyó con un llamado urgente: “Tenemos que cuidar la poca democracia que nos queda. Todos los gobiernos anteriores son cómplices de que hoy tengamos un sistema tan debilitado que permite estas derivas”.

Nota relacionada: Presidente Mulino responde a críticas tras revelar conversación con magistrados del Tribunal Electoral

¿Qué dijo Mulino?

Sin tapujos y desde otro país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, relató el pasado viernes 21 de noviembre, lo que les manifestó a los magistrados del Tribunal Electoral en la contienda pasada para que lo dejaran correr como candidato presidencial, luego de que su candidatura fuera impugnada.

El presidente reveló esto como un hecho histórico y recordó su viaje semanas antes de la elección a Costa Rica, donde fue recibido por el entonces candidato y hoy presidente de ese país, Rodrigo Chaves.

Mulino, en Costa Rica, en una visita oficial para avalar acuerdos comerciales, de migración y seguridad, además de recibir una condecoración, señaló que “detrás de mi elección hubo mucho encono y mucho odio, por otras causas que no es aquí en Costa Rica que vamos a hablar, pero casi me llevan por delante, a costa de la democracia, a costa de la voluntad popular, a costa de que el que tiene aspiraciones que corra y que el pueblo decida quién gana y quién pierde. Eso pasó en Panamá, con el auspicio de magistrados del Tribunal Electoral, sectores mediáticos, empresarios importantes y poderosos, y salvamentos de votos cuestionables de la Corte Suprema de Justicia.”