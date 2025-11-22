Presidente Mulino responde a críticas tras revelar conversación con magistrados del Tribunal Electoral

Panamá/El presidente José Raúl Mulino reaccionó este sábado a la ola de cuestionamientos generados por sus declaraciones en Costa Rica, donde mencionó que durante la contienda electoral de 2024 expresó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) su deseo de que le permitieran correr como candidato presidencial, luego de que su postulación fuera impugnada.

He pensado mucho esta reacción. Los que hoy se rasgan vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al TE, son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable. Tuve que defenderla contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún. Lo de hoy es la típica hipocresía que los distingue y la pobreza del oportunismo que los caracteriza , muchos de los cuales no existían como actores y hoy son protagonistas de su propia estatura. Allí están medios y opiniones", afirmó el mandatario en un mensaje público en su cuenta de X.

Mulino sostuvo que debió defender su candidatura “contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún”, en referencia a los procesos legales y disputas políticas que rodearon su postulación en 2024, originalmente presentada como fórmula vicepresidencial y posteriormente reasignada como candidato presidencial.

He pensado mucho esta reacción. Los que hoy se rasgan vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al TE, son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable. Tuve que defenderla contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún.…

El presidente calificó la respuesta de algunos sectores como un acto de “típica hipocresía” y cuestionó lo que considera oportunismo político de figuras que —según dijo— no participaron del debate en ese momento y que ahora buscan protagonismo.

“Muchos de los cuales no existían como actores y hoy son protagonistas de su propia estatura. Allí están medios y opiniones”, expresó Mulino.

La reacción del mandatario se de, luego de las críticas de políticos y ciudadanos que le exigen una explicación al Tribunal Electoral por las declaraciones de Mulino ayer viernes desde Costa Rica. Uno de los que cuestionó fue el expresidente Martín Torrijos y quien para esa contienda también participaba como candidato presidencial.

Las declaraciones del Presidente Mulino son graves. Ya se conocía de los pactos de impunidad, y ahora admite que también llegó al poder mediante amenazas y presiones al Tribunal Electoral. Su autoritarismo e intolerancia solo debilitan nuestra democracia. Tanto el Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia deben dar una explicación", escribió Torrijos en su cuenta de X este sábado.

Mulino señaló en Costa Rica que “detrás de mi elección hubo mucho encono y mucho odio, por otras causas que no es aquí en Costa Rica que vamos a hablar, pero casi me llevan por delante, a costa de la democracia, a costa de la voluntad popular, a costa de que el que tiene aspiraciones que corra y que el pueblo decida quién gana y quién pierde. Eso pasó en Panamá, con el auspicio de magistrados del Tribunal Electoral, sectores mediáticos, empresarios importantes y poderosos, y salvamentos de votos cuestionables de la Corte Suprema de Justicia.”

Y, además confesó públicamente que "les dije a los tres magistrados entonces del Tribunal Electoral, algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño elegido. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo. Y así pasó".

Tanto el Tribunal…

Ante de esta reacción, ayer en horas de la noche la presidencia de la República emitió un comunicado señalando que él estaba hablando del 'intento de golpe a su candidatura' en los comicios 2024. El presidente relató que advirtió a distintos actores políticos y jurídicos que el país “se iba a prender” si se declaraba una supuesta inconstitucionalidad que lo dejara fuera de la elección, algo que finalmente no ocurrió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que validó su postulación.

Ahora, no solo el presidente Mulino ha reaccionado, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz salió al paso de los cuestionamientos y escribió en su cuenta de X que "desde el primer momento quedó claro que había sectores influyentes dispuestos a impedir que @JoseRaulMulino llegara a la papeleta. Se movieron en lo económico y en el Tribunal Electoral para frenar lo que no podían ganar en las urnas. Aún así, como equipo, nos mantuvimos firmes y enfrentamos cada intento de sacarnos del camino(...)".

Desde el primer momento quedó claro que había sectores influyentes dispuestos a impedir que @JoseRaulMulino llegara a la papeleta. Se movieron en lo económico y en el Tribunal Electoral para frenar lo que no podían ganar en las urnas. Aún así, como equipo, nos mantuvimos firmes y… pic.twitter.com/9Gx5RH9anP — Jackeline Muñoz (@Jackyenpositivo) November 22, 2025

Esta polémica ha reavivado el debate sobre la independencia del Tribunal Electoral, la corporación democrática más importante del país y el proceso que permitió la participación del entonces candidato en los comicios generales del año pasado.