Dirigentes políticos exigen pronunciamiento del TE tras 'amenaza' revelada por Mulino

Panamá/Las redes sociales estallaron este viernes ante las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, luego de revelar, lo que muchos han calificado de 'amenaza', que hizo durante la contienda de 2024 a los magistrados del Tribunal Electoral.

El mandatario, desde Costa Rica, confesó públicamente que les dijo a los magistrados del Tribunal Electoral, en ese entonces, Alfredo Juncá, Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra, que “si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo”.

Y les dije a los tres magistrados entonces del Tribunal Electoral, algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo, porque aquí se va a respetar el derecho del pueblo panameño elegido. Si pierdo, pierdo, y si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo. Y así pasó", confesó.

En ese sentido, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, pidió una reacción inmediata del Tribunal Electoral al señalar que “¿uds qué creen? Ante las declaraciones que ha dado el Presidente de Panamá en Costa Rica, ¿no les parece que corresponde un pronunciamiento del Tribunal Electoral? Por otro lado, totalmente lamentables y desubicadas esas declaraciones. Ir a decir en otro país cómo, sin siquiera ser el Presidente electo, ya se atrevía a amenazar al órgano rector de las elecciones en nuestro país. La conclusión lógica es preguntarse, ahora que sí lo es, ¿qué presiones o amenazas no habrá ejercido o estará ejerciendo sobre otros órganos del Estado?”.

Lamentable declaraciones del Presidente Mulino en Costa Rica, sobre prender el país, si una situación no lo favorecía.

El exdiputado Juan Diego Vásquez también reaccionó duramente: “Ya capté. Él con sus amigos, como son más importantes que los demás panameños, sí pueden ‘prender el país’, pero cuando se protesta contra sus MALAS DECISIONES, se es comunista. Pena me daría hablar de voluntad popular cuando ganó montado en la espalda de otro… Vergonzoso”.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño consideró inapropiada la conducta revelada por el mandatario: “Declarar que sugestionó a los magistrados del Tribunal Electoral estuvo fuera de lugar, como también el silencio de los magistrados ante la amenaza. Vivimos en un Estado de derecho”.

En la misma línea, el diputado del movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, opinó que “innecesario el comentario del Presidente en Costa Rica. El discurso a nuestros vecinos, próximos a unas elecciones, debía ser un mensaje de paz y democracia. Justificar que en calidad de candidato iba a revolver Panamá si no le gustaba la decisión del TE es penoso y preocupante”.

El diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, cuestionó directamente la falta de respuesta del TE: “Un presidente capaz de presionar al Tribunal Electoral para poder llegar al poder, en mi concepto, es capaz de cualquier cosa. El silencio de los magistrados durante todo este tiempo también es preocupante. Ir a un país vecino y dar estas declaraciones es INACEPTABLE. El pueblo panameño merece una explicación”.

Otra reacción fue la del vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien destacó que “lamentables declaraciones del presidente Mulino en Costa Rica, sobre prender el país, si una situación no lo favorecía. Magistrados del @tepanama amenazados, deben dar su versión del tema”.

Las declaraciones del mandatario reabren el debate sobre las tensiones políticas que marcaron el proceso electoral de 2024, un periodo ya complicado por los cuestionamientos legales a su candidatura tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli.

Hasta el momento, el Tribunal Electoral no ha emitido una reacción oficial ante la afirmación del presidente panameño.