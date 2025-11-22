Tribunal Electoral en desacuerdo con declaraciones de Mulino y defiende actuación en las elecciones de 2024

Panamá/El Tribunal Electoral (TE) reaccionó este sábado al pronunciamiento del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien durante una visita a Costa Rica relató que durante la contienda electoral de 2024 expresó a los magistrados de esa corporación electoral su deseo de que le permitieran correr como candidato presidencial, luego de que su postulación fuera impugnada, si no "les prendía el país".

En un comunicado oficial, el Pleno del Tribunal Electoral indicó que “expresa su desacuerdo con las declaraciones vertidas por el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino”, hechas el viernes 21 de noviembre durante su visita a la República de Costa Rica.

El documento recuerda que el TE recibió una impugnación contra la candidatura presidencial del partido Realizando Metas, pero señala que “la cual fue resuelta a través de Acuerdo de Pleno en marzo de 2024, es decir, dos meses antes de la elección general”.

La institución enfatizó que actúa conforme al marco constitucional y legal del país. "El TE es respetuoso de la Constitución Política de la República y de las leyes. Las decisiones que en su momento se resolvieron durante el proceso electoral, fueron atendidas en estricto apego al ordenamiento jurídico del país".

El Tribunal también defendió su trayectoria desde la reforma institucional de 1990, afirmando que desde entonces ha organizado “elecciones libres, transparentes y democráticas”, respetando siempre la voluntad popular reflejada en las urnas.

Asimismo, recordó el reconocimiento internacional que han recibido sus procesos electorales.

Información en desarrollo.