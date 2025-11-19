Hospital del Niño alcanza 52% de avance: Ministro de Salud verifica construcción que asciende a $446 millones

La nueva estructura contará con 476 camas y múltiples especialidades, entre ellas radiología, hematología, urgencias, laboratorios, imagenología y espacios diseñados específicamente para el tratamiento de menores con cáncer.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, inspeccionó este miércoles los trabajos de construcción del nuevo Hospital del Niño, una obra que registra un 52% de avance físico y un 25% en equipamiento. El proyecto, considerado una de las infraestructuras sanitarias más importantes del país, promete transformar la atención pediátrica con espacios modernos y tecnología de última generación.

Durante el recorrido, Boyd Galindo verificó el progreso de áreas clave como los 14 quirófanos, algunos especializados para neonatales; los 108 consultorios; la sala para niños quemados; la unidad de hematooncología y el área destinada para rehabilitación física. El proyecto es ejecutado por la empresa Acciona Construcción, S.A., con una inversión estimada de B/. 446 millones.

La nueva estructura contará con 476 camas y múltiples especialidades, entre ellas radiología, hematología, urgencias, laboratorios, imagenología y espacios diseñados específicamente para el tratamiento de menores con cáncer.

“Son estructuras de primer nivel, muy bien diseñadas y estructuradas, con equipos de primer orden y de última generación para la atención de salud”, afirmó el ministro de Salud tras la inspección.

El director médico del Hospital del Niño, Paúl Gallardo, destacó que uno de los cambios más significativos será el aumento del espacio entre camas y la reducción de pacientes por habitación, con miras a brindar una atención más digna y segura. “Ahora vamos a tener a los pacientes, dependiendo del sexo, uno o dos por habitación, y contarán con baño interno”, puntualizó.

Gallardo también anunció que las actuales instalaciones del Hospital del Niño no serán demolidas. En cambio, serán habilitadas como un hospital de segundo nivel, ampliando la capacidad de atención destinada a la niñez del país.

En la construcción participan cerca de 800 trabajadores, quienes avanzan para cumplir con el cronograma previsto de entrega.

El ministro Boyd Galindo estuvo acompañado por el director médico, miembros del Patronato del Hospital del Niño, personal de la Dirección de Infraestructura del Minsa y representantes de la empresa constructora.