CSS suspende temporalmente turnos de hemodiálisis tras alerta por olor inusual en el hospital Santo Tomás

Como parte del protocolo, la atención del segundo turno de hemodiálisis fue suspendida temporalmente, mientras se completan las labores de limpieza y verificación.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la mañana de este miércoles se registró un incidente en la Sala de Hemodiálisis Metro 3, ubicada en el Hospital Santo Tomás, luego de que se percibiera un olor irritante en los alrededores de la unidad.

Como medida preventiva, el área fue evacuada de inmediato para proteger tanto a los pacientes renales como al personal sanitario. La entidad confirmó que no se reportaron personas afectadas.

En coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), se realizó una evaluación técnica y ambiental exhaustiva, en la cual se descartó la presencia de sustancias tóxicas o la liberación de gases provenientes de la infraestructura o de los sistemas del edificio.

Te puede interesar: Salario mínimo en Panamá: Cuatro semanas para un acuerdo entre trabajadores y empleadores

La CSS informó que, siguiendo las recomendaciones de seguridad, se programó una limpieza profunda de superficies, áreas comunes y del sistema de aire acondicionado. Estas tareas estarán a cargo de la empresa contratada por la institución, bajo los estándares requeridos.

Como parte del protocolo, la atención del segundo turno de hemodiálisis fue suspendida temporalmente, mientras se completan las labores de limpieza y verificación. Una vez se restablezcan las condiciones óptimas, el servicio será reanudado con normalidad.

La entidad reiteró su compromiso con la seguridad de sus pacientes y aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con este incidente.