Ulpiano Vergara, Hillary Heron y Willie Colón reciben su estrella en el Paseo de la Fama de Panamá

Músicos, productores, artistas y figuras del ámbito cultural se dieron cita en este evento que estuvo marcado por la camaradería, los recuerdos y la celebración del talento

La Calle Uruguay se convirtió en una alfombra de estrellas la noche del evento, donde artistas, músicos y atletas se reunieron para celebrar la develación de nuevas figuras en el Paseo de las Estrellas. Entre aplausos, emociones y recuerdos, nombres como Willie Colón, Ulpiano Vergara, Hillary Heron y el reguesero Japanese fueron homenajeados en una velada cargada de talento y orgullo panameño.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el homenaje al legendario salsero Willie Colón, cuya estrella fue recibida por su hijo, Alejandro Miguel Colón. Con palabras cargadas de gratitud, recordó el profundo cariño que su padre siempre sintió por Panamá y el vínculo especial que mantuvo con el país a través de su música.

La música típica también tuvo su gran espacio con Ulpiano Vergara, quien, fiel a su estilo, celebró su trayectoria, que supera las 600 composiciones, y dejó claro que aún hay mucho por cantar y compartir con el público panameño.

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El deporte brilló con la presencia de la atleta olímpica Hillary Heron, quien recibió su reconocimiento visiblemente emocionada y reafirmó su compromiso de seguir dejando el nombre de Panamá en alto en cada competencia.

La noche también rindió tributo al artista urbano Japanese, cuya estrella fue recibida por sus hijas en un momento lleno de emotividad, acompañado por colegas del género que no dudaron en aplaudir su legado.

Músicos, productores, artistas y figuras del ámbito cultural se dieron cita en este evento que estuvo marcado por la camaradería, los recuerdos y la celebración del talento. Así, el Paseo de las Estrellas de Calle Uruguay suma nuevos nombres y se consolida como un espacio donde las historias de éxito siguen brillando con luz propia.

Información de Yamy Rivas