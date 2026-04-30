José Augusto Broce recibirá reconocimiento iberoamericano en Cuba por su aporte a la décima

El reconocimiento coloca a Panamá en un lugar destacado dentro del ámbito cultural iberoamericano, al resaltar el valor de sus exponentes en la preservación de las tradiciones populares y la cultura viva de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El especialista del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura de Panamá, José Augusto Broce, ha sido seleccionado para recibir el Premio Iberoamericano “Indio Naborí” de Décima y Verso Improvisado, uno de los más importantes reconocimientos en este campo a nivel internacional.

La distinción será entregada durante el III Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, que se celebrará del 15 al 17 de mayo de 2026 en Varadero, Matanzas, en la República de Cuba. El evento reunirá a investigadores, cultores y figuras destacadas de la tradición oral de toda Iberoamérica.

El premio es otorgado por el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, y reconoce la trayectoria de personalidades que han contribuido de manera significativa a la preservación, desarrollo y difusión de la décima y el verso improvisado, tanto en su expresión oral como escrita.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Panamá, la selección de Broce destaca su aporte al fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial del país, así como su trabajo en investigación, salvaguardia y promoción de las tradiciones orales que forman parte de la identidad nacional.

El reconocimiento coloca a Panamá en un lugar destacado dentro del ámbito cultural iberoamericano, al resaltar el valor de sus exponentes en la preservación de las tradiciones populares y la cultura viva de la región.

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