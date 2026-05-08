Libros para Niños abre convocatoria al Premio Centroamericano de Literatura Infantil 2026

*El concurso está dirigido a escritores y escritoras mayores de 18 años provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y Panamá. *La convocatoria permanecerá abierta del 21 de abril al 20 de agosto de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/La organización anunció la convocatoria a la quinta edición del Premio Centroamericano de Literatura Infantil, un certamen regional que busca promover la creación literaria dirigida a la niñez centroamericana y fomentar el acceso a historias nacidas desde el contexto cultural de la región.

La convocatoria fue lanzada el pasado 21 de abril a través de las redes sociales y el sitio oficial de la organización. El concurso está dirigido a escritores y escritoras mayores de 18 años provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y Panamá.

Más de 12 organizaciones culturales, editoriales, librerías, bibliotecas nacionales y entidades de promoción de lectura de toda Centroamérica participan en la difusión de esta iniciativa regional.

Según explicó Gloria Carrión C., el concurso consiste en la creación de una obra narrativa de tema libre dirigida a lectores de hasta ocho años. La convocatoria permanecerá abierta del 21 de abril al 20 de agosto de 2026.

La persona ganadora recibirá un premio de mil dólares y la publicación de la obra bajo el sello editorial de Libros para Niños. Además, la organización confirmó que los resultados y ganadores del certamen se darán a conocer a más tardar el 16 de octubre de 2026 a través de sus canales oficiales.

El jurado estará integrado por especialistas en literatura infantil de la región y su composición será revelada únicamente al momento del anuncio oficial del fallo.

Las bases y condiciones del concurso pueden consultarse en el sitio oficial de Libros para Niños, así como en sus redes sociales de Instagram y Facebook.

Sobre Libros para Niños

Es una organización sin fines de lucro fundada en 1993, dedicada a promover el amor por la lectura y los libros en la niñez. Durante tres décadas trabajó en Nicaragua desarrollando actividades de promoción lectora para miles de niños y niñas cada año.

En 2023, la organización fue nominada al Premio Astrid Lindgren y posteriormente trasladó su sede a Costa Rica, desde donde continúa impulsando proyectos de literatura infantil y formación de lectores.

El Premio Centroamericano de Literatura Infantil surgió a partir del concurso nacional “La Cabra Antonia”, realizado en Nicaragua entre 2003 y 2012. Desde 2013 se amplió a nivel regional, convirtiéndose en el primer certamen centroamericano especializado en literatura infantil.

Ganadores anteriores

2013: Alberto Pocasangre, con la obra Donde nacen las sirenas.

2016: Alberto Sánchez Argüello, con Ítaca.

2019: Roxana Méndez, con El mercado.

Menciones honoríficas y finalistas