Casa Santa Ana cierra exhibición de Zanele Muholi con un fin de semana de arte y comunidad

Reconocida internacionalmente, Muholi ha expuesto su obra en espacios como la Tate Modern y la Bienal de Venecia, consolidándose como una de las voces más influyentes del arte contemporáneo comprometido con la visibilización de la comunidad LGBTQIA+ negra.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Casa Santa Ana invitó al público a disfrutar del cierre de la exhibición Amalanga awafani (No todos los días son iguales) de la reconocida artista sudafricana Zanele Muholi, con un fin de semana de actividades abiertas en el Casco Antiguo.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el domingo 19 de abril con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá, ha logrado conectar con públicos diversos durante su exhibición, incluyendo estudiantes de centros educativos, jóvenes de iniciativas comunitarias y organizaciones como Fundación Iguales y la Red de Jóvenes Afropanameños, generando espacios de diálogo en torno a identidad, memoria y resistencia.

Como parte del cierre, el sábado 18 de abril a las 4:00 p.m. se realizará el conversatorio “Miradas diversas, historias compartidas”, moderado por Iván Chanis, con la participación de Jill Jack, Samael Flynn, Génesis Ottey, Ricardo Beteta y Jennifer Michelle, integrantes de la serie Faces and Phases. El encuentro ofrecerá un espacio para compartir experiencias y reflexionar sobre las narrativas que propone la exposición.

El domingo 19 de abril, a las 3:00 p.m., la programación culminará con la activación “House Party – Una casa para todxs”, una propuesta que apuesta por el arte como espacio de encuentro colectivo. La jornada incluirá presentaciones de ballroom, música en vivo y tatuajes, destacando el talento de creativos de la comunidad LGBTQIA+ local.

El colectivo Congo Raís protagonizará un espectáculo de ballroom, acompañado por los DJ’s Vinoss y Cutarro, mientras que el artista Alí Dakini ofrecerá tatuajes flash desde el estudio del recinto.

La exhibición reúne obras de las series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases; esta última es considerada un archivo vivo que documenta historias de identidad a través del retrato, consolidándose como una experiencia cercana y transformadora para el público.

La muestra puede visitarse de miércoles a domingo, en horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., con entrada gratuita, en la sede de Casa Santa Ana, ubicada en El Terraplén, en el Casco Antiguo.

Reconocida internacionalmente, Muholi ha expuesto su obra en espacios como la Tate Modern y la Bienal de Venecia, consolidándose como una de las voces más influyentes del arte contemporáneo comprometido con la visibilización de la comunidad LGBTQIA+ negra.

Con este cierre, Casa Santa Ana reafirma su misión de conectar a las personas a través del arte contemporáneo y fomentar una sociedad más inclusiva, invitando al público a ser parte de una experiencia cultural que, fiel a su nombre, no será igual a ningún otro día.