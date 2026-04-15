Roberto Ogg Fábrega presenta su primer libro 'Bajo el Sol de América Latina'

Ciudad de Panamá, Panamá/El autor panameño Roberto Ogg Fábrega presentó oficialmente su primer libro, "Bajo el Sol de América Latina: historias de amor y lucha", en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional de Panamá.

La obra reúne 70 cuentos que abordan diversas realidades de la región desde una perspectiva social y humana. A lo largo de sus relatos, el autor trata temas como la desigualdad social, la migración, las dificultades de acceso a la educación en zonas rurales y los efectos de la gentrificación en áreas urbanas.

Más allá de estas problemáticas, el libro destaca por resaltar la importancia de los vínculos humanos como fuente de resistencia y esperanza. La familia, la amistad y la solidaridad comunitaria aparecen como elementos centrales en los relatos.

“Este libro es un homenaje al cariño de nuestras madres y abuelas, que nos dan la resiliencia para superar la adversidad. Aunque las sombras de la injusticia aparezcan, la luz de nuestra gente y su capacidad de amar y unirse es lo que realmente define a América Latina”, señaló el autor durante la presentación.

Bajo el Sol de América Latina presenta una colección de cuentos que combina reflexión social y sensibilidad literaria. La obra estará próximamente disponible en las librerías El Lector y Riba Smith.

Roberto Ogg Fábrega es abogado con máster en Asuntos Internacionales y se estrena como un escritor panameño cuya narrativa se caracteriza por una fuerte sensibilidad social y una aguda observación de las realidades rurales y urbanas de Panamá y la región de América Latina. Con este lanzamiento en la Biblioteca Nacional, consolida su entrada en la escena literaria actual.