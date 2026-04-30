Caso Carolina Flores: detienen en Venezuela a su suegra Erika María 'N', principal sospechosa

La Fiscalía indicó que Erika María “N” permanece bajo custodia en ese país, mientras se realizan las gestiones necesarias para su eventual extradición a México y la continuación del proceso penal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó la detención en Venezuela de Erika María “N”, señalada como probable responsable del feminicidio de Carolina Flores, una joven de 27 años y exreina de belleza, ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la autoridad ministerial, tras el crimen se inició una investigación que permitió establecer la probable participación de la hoy detenida. Con los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —un día después de presentada la denuncia— un juez de control giró la orden de aprehensión correspondiente.

Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se solicitó una Notificación Roja de Interpol, lo que permitió la localización y detención de la mujer por autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fiscalía capitalina indicó que Erika María “N” permanece bajo custodia en ese país, mientras se realizan las gestiones necesarias para su eventual extradición a México y la continuación del proceso penal.

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Investigación del caso

De acuerdo con la línea de investigación, el caso ha sido tratado como feminicidio y se indaga el entorno cercano de la víctima. Versiones preliminares señalan que el crimen habría ocurrido en un contexto familiar, mientras continúan las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer los hechos.

Carolina Flores, originaria de Baja California, había sido coronada como reina de belleza juvenil en su estado. Su caso generó atención pública por las circunstancias del crimen y por la posterior activación de mecanismos de cooperación internacional que llevaron a la detención de la presunta responsable fuera de México.

La conversación que causó conmoción en el mundo

Luego de que Ericka María acabara con la vida de Carolina Flores en una habitación del apartamento donde residían, Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, ingresó a la habitación. En ese momento, le dijo un par de palabras a su madre, mientras cargaba al bebé de ambos en sus brazos.

En el video se escucharon las siguientes frases:

—Alejandro: "¿Qué fue eso?", dijo al acercarse a la habitación.

—Alejandro: "¿Qué hiciste mamá?", expresa cuando ve a Carolina sin vida.

—Erika María: "Nada, me hizo enojar", responde ante los cuestionamientos de Alejandro.

—Alejandro: "¿Qué te pasa loca? Es de mi familia", le reclama mientras Ericka María se alejaba de la habitación.

—Erika María: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella no".

La reacción del esposo de la víctima también ha sido cuestionada. En el video se observa una reacción casi neutra ante tal atrocidad. Lo más cuestionable es que Alejandro Sánchez habría alertado a las autoridades 24 horas más tarde del crimen.