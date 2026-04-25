Femicidio de Carolina Flores en México: Buscan a su suegra Ericka María 'N'

La reacción del esposo de la víctima también ha sido cuestionada. En el video se observa una reacción casi neutra ante tal atrocidad. Lo más cuestionable es que Alejandro Sánchez habría alertado a las autoridades 24 horas más tarde del crimen.

México/La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activa la búsqueda de Ericka María “N”, contra quien pesa una orden de aprehensión por su presunta vinculación en el feminicidio de la joven Carolina Flores, de 27 años, ocurrido en la capital mexicana.

Según información publicada en El Heraldo de México, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de captura contra la mujer, identificada como la suegra de la víctima, por el delito de feminicidio.

El crimen se registró el pasado 15 de abril en el sector de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aunque las investigaciones continúan en fase preliminar, el esposo de la víctima habría señalado a su propia madre como la presunta autora material del asesinato, lo que derivó en la orden judicial en su contra. Un video de una cámara de videovigilancia confirma la vinculación de Ericka María.

De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, la sospechosa habría utilizado un arma de fuego calibre 9 milímetros. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su paradero ni se han revelado los posibles móviles del crimen.

La víctima era originaria de Baja California y había sido coronada como reina de belleza juvenil en esa región.

Su cuerpo tenía 12 lesiones, 6 de ellas a la altura de la cabeza y 6 más en el tórax, según los exámenes de medicina forense.

Las autoridades capitalinas han iniciado diligencias ministeriales, periciales y de campo para reconstruir lo sucedido. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, pero la investigación se mantiene centrada en el círculo inmediato de la víctima. También han surgido cuestionamientos sobre la reacción del entorno cercano, especialmente por el tiempo en que se habría formalizado la denuncia y por la aparente ausencia de alertas previas por parte del personal del edificio.

La conversación que causó conmoción en el mundo

Luego de que Ericka María acabara con la vida de Carolina Flores en una habitación del apartamento donde residían, Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, ingresó a la habitación. En ese momento, le dijo un par de palabras a su madre, mientras cargaba al bebé de ambos en sus brazos.

En el video se escucharon las siguientes frases:

—Alejandro: "¿Qué fue eso?", dijo al acercarse a la habitación.

—Alejandro: "¿Qué hiciste mamá?", expresa cuando ve a Carolina sin vida.

—Erika María: "Nada, me hizo enojar", responde ante los cuestionamientos de Alejandro.

—Alejandro: "¿Qué te pasa loca? Es de mi familia", le reclama mientras Ericka María se alejaba de la habitación.

—Erika María: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella no".

La reacción del esposo de la víctima también ha sido cuestionada. En el video se observa una reacción casi neutra ante tal atrocidad. Lo más cuestionable es que Alejandro Sánchez habría alertado a las autoridades 24 horas más tarde del crimen.

Familiares de Carolina Flores han convocado a una marcha pacífica este sábado en Ensenada, con el objetivo de exigir justicia y visibilizar el caso. Asimismo, autoridades de Baja California condenaron el hecho y manifestaron su respaldo a los allegados de la víctima durante el proceso judicial que se desarrolla en la Ciudad de México.

El pequeño bebé de Caroline Flores tenía apenas 8 meses, su abuela materna ahora lucha por obtener su custodia.

El caso se suma a la problemática de la violencia feminicida en México, donde, de acuerdo con cifras oficiales, en promedio diez mujeres son asesinadas cada día.

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