México dice que agentes de EEUU fallecidos en el país carecían de permiso para operar

El gobierno de México dijo el sábado que los dos agentes de Estados Unidos que murieron el fin de semana pasado en un accidente automovilístico tras una operación antidrogas en territorio mexicano carecían de autorización formal para operar en el país.

Los agentes, que según la prensa estadounidense pertenecían a la CIA, ingresaron a México, uno "en calidad de visitante", y el otro "con pasaporte diplomático", detalló la Secretaría de Seguridad mexicana en un comunicado que cita registros migratorios.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que el gobierno federal estaba investigando si los dos estadounidenses estaban participando en una operación de seguridad interior sin autorización, en violación de las leyes de seguridad nacional.

Los extranjeros murieron en un accidente automovilístico el domingo pasado en el estado mexicano de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. Dos mexicanos de la agencia de investigación de ese estado, incluido su director, también fallecieron en el choque.

La cadena CBS y otros medios estadounidenses informaron que los dos estadounidenses, que no han sido identificados, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, había dicho el domingo que los fallecidos eran "dos miembros del personal de la embajada de Estados Unidos".

El mismo domingo, el fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui, señaló que los estadounidenses regresaban de una redada en laboratorios clandestinos de droga cuando su vehículo, que formaba parte de un convoy de cinco autos, se salió de la carretera y cayó a un barranco.

En el convoy también viajaban soldados y miembros de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Los agentes extranjeros eran "oficiales instructores" que "se encontraban haciendo labores de entrenamiento", detalló.

Pero el martes, Jáuregui dio una nueva versión.

Indicó que los estadounidenses estaban "dando un curso sobre el manejo de drones" en una comunidad ubicada a unas seis horas por carretera del sitio donde se realizó el operativo.

Según dijo, los agentes estadounidenses "pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana" de un grupo de policías estatales que retornaban de la operación antinarcóticos.