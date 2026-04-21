El tiroteo en la pirámide de Teotihuacán en México fue planificado, afirman las autoridades

La balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

El hombre mexicano que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas la víspera en las pirámides de Teotihuacán planeó el ataque con días de anticipación.

La balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica", a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión, indicó Cervantes.

El tirador "arroja un perfil psicopático" que se define "por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes", indicó el fiscal.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, tenía 27 años, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó "preocupación y tristeza" por el tiroteo y dijo que en su gobierno están "listos para apoyar en lo que se requiera", escribió en X.

Matanza en Columbine

De acuerdo con el fiscal, en el lugar se encontró una mochila donde el agresor llevaba la pistola de fabricación estadounidense que utilizó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles de calibre .38.

En el bolso también llevaba "literatura, imágenes, manuscritos", agregó Cervantes.

Estos materiales, apuntó, están presuntamente "relacionados con hechos violentos (de los) que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999".

El 20 de abril de 1999 dos estudiantes de 17 y 18 años del colegio secundario Columbine, en Colorado, mataron a tiros a 12 compañeros y a un profesor en cuestión de minutos. Ambos se suicidaron.

De acuerdo con testimonios este hombre mencionó la masacre de Columbine y los sacrificios humanos de las culturas prehispánicas, cuando amenazaba a los turistas.

Jacqueline Gutiérrez, una visitante estadounidense que fue testigo en el momento del ataque narró a la cadena Milenio: "Una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos (...) y que es el aniversario de la masacre de Columbine".

Protocolo reforzado

Sheinbaum aclaró que el episodio no está relacionado con la delincuencia y que no hay "ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada" en el ataque.

La presidenta afirmó que es la primera vez que ocurre algo así en un sitio arqueológico de México y pidió reforzar los controles en los sitios turísticos.

"Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, a un sitio turístico", dijo.

Entre enero y julio de 2025 Teotihuacán fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.

Para Juan Carlos Mejía, director ejecutivo de la agencia turística Estur, es "muy bueno" el reforzamiento anunciado, pero al mismo tiempo es "irrisorio". Actualmente "nunca te revisan" antes de entrar a la zona arqueológica, dijo a la AFP.

La balacera representó un golpe económico "fuerte" para Mejía, quien canceló todos sus viajes programados a la zona para este martes, que la zona permaneció cerrada. Incluso, algunos de sus clientes desistieron "por miedo".

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que el recinto reabrirá al público el miércoles "con un protocolo de seguridad reforzado".

Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo el 11 de junio.

En Teotihuacán, a 50 km de Ciudad de México, habitualmente rebosante de turistas de todas la nacionalidades, hubo escenas impactantes con policías, guardias nacionales y socorristas bajando los cadáveres por las estrechas y empinadas escaleras de la pirámide de la Luna, la única en la que está permitido el ascenso para el público.