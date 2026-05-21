Adalberto Carrasquilla y Pumas se van con un empate en la final de ida contra Cruz Azul

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México, México/Con oportunas intervenciones de los porteros Keylor Navas y Kevin Mier, los Pumas y el Cruz Azul empataron 0-0, el jueves en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2026 mexicano, jugado en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México.

Con las tribunas mayormente pobladas de aficionados celestes, el Cruz Azul dominó el partido de principio a fin.

Los Pumas cedieron toda la iniciativa y sufrieron el agobio, pero salieron ilesos gracias a un par de lances de su arquero costarricense.

Los felinos generaron poco juego ofensivo y una de sus escasas oportunidades se esfumó por una atajada que el guardameta cementero realizó con el rostro.

La vuelta se jugará el domingo en el estadio Olímpico Universitario. En caso de cualquier empate global se jugarían tiempos extra y, si persistiera la igualdad, se tirarían tandas de penales.

Alineaciones:

Cruz Azul: Kevin Mier - Jéremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos (Amaury Morales 81') - Amaury García, Carlos Rodríguez (Andrés Montaño 89') - Agustín Palavecino, José Paradela (Luka Romero 81'), Carlos Rotondi - Christian Ebere (Gabriel Fernández 64'). DT Joel Huiqui.

Pumas: Keylor Navas - Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte - Santiago Trigos, Pedro Vite, Jordan Carrillo - Uriel Antuna (Pablo Bennevendo 84'), Álvaro Angulo - Juninho Vieira (Adalberto Carrasquilla 57'), Robert Morales. DT Efraín Juárez.

Participación de Adalberto Carrasquilla:

El panameño Adalberto Carrasquilla tuvo participación en la ida de la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, disputando 33 minutos en un encuentro de alta intensidad.

Según Flashscore, en el apartado de creación de juego, Carrasquilla registró un pase clave y generó un 0.02 en asistencias esperadas (xA). Además, completó 1 de 2 pases al área rival (50%) y tuvo efectividad en el último tercio del campo con 2 de 3 pases acertados (67%).

En la distribución del balón, el mediocampista panameño completó 7 de 10 pases (70%), incluyendo 1 pase largo correcto de 2 intentos (50%). También logró conectar 1 de 3 pases hacia el último tercio y tuvo un total de 18 toques de balón.

En ofensiva, Carrasquilla intentó desequilibrar con balón dominado, completando 1 de 2 regates (50%), además de recibir una falta durante el compromiso.

En labores defensivas, ganó 2 de 6 duelos disputados (33%), todos ellos terrestres. También aportó con un despeje en fase defensiva, aunque fue superado en una ocasión por un rival en el uno contra uno.

El mediocampista panameño volvió a sumar minutos en un escenario importante del fútbol mexicano, aportando movilidad y circulación en el mediocampo durante el duelo de ida de la gran final.