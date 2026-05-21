Mundial 2026 | Noruega confirma lista con Haaland y Odegaard como estrellas tras 28 años de ausencia

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Oslo, Noruega/Como era de esperar, Noruega estará liderada por sus estrellas Erling Haaland y Martin Odegaard durante el Mundial de Norteamérica, que comienza en tres semanas en Estados Unidos, México y Canadá.

Los vikingos rojos, que no participan en una Copa del Mundo desde Francia 1998, anunciaron el jueves su lista de 26 jugadores mediante un video en el que aparece el rey Harald V.

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El delantero Erling Haaland, de nuevo a punto de terminar como máximo goleador de la Premier League con el Manchester City, es el gran rostro del equipo que dirige Stale Solbakken.

Haaland, sin embargo, perdió con su club la lucha por el título ante su compañero Martin Odegaard, proclamado campeón de Inglaterra con el Arsenal. El mediocampista ofensivo será su capitán en el Mundial.

Algunos otros nombres muy conocidos de las grandes ligas europeas completan la lista de 26 confeccionada por Solbakken, como el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth o el defensa del Borussia Dortmund Julian Ryerson.

Noruega está encuadrada en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Debutará ante los iraquíes el 16 de junio.

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-- Lista de 26 convocados:

Arqueros (3): Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/ESP), Egil Selvik (Watford/ENG), Sander Tangvik (Hamburgo/GER)

Defensas (9): Julian Ryerson (Borussia Dortmund/GER), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/ITA), David Moller Wolfe (Wolverhampton/ENG), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/NOR), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/ENG), Torbjorn Heggem (Bolonia/ITA), Leo Ostigard (Génova/ITA), Sondre Langas (Derby County/ENG), Henrik Falchener (Viking/NOR)

Mediocampistas (10): Martin Odegaard (Arsenal/ENG), Sander Berge (Fulham/ENG), Fredrik Aursnes (Benfica/POR), Patrick Berg (Bodo/Glimt/NOR), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/ITA), Morten Thorsby (Cremonese/ITA), Thelonious Aasgaard (Rangers/SCO), Antonio Nusa (RB Leipzig/GER), Andreas Schjelderup (Benfica/POR), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt/NOR)

Atacantes (4): Erling Haaland (Manchester City/ENG), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid/ESP), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/ENG), Oscar Bobb (Fulham/ENG).

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