Botafogo donde juega Kadir Barría, clasificó a octavos en la Copa Sudamericana

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Buenos Aires, Argentina/Botafogo de Brasil se clasificó este jueves directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 luego del empate 2-2 entre Racing y Caracas FC, un resultado que eliminó a los argentinos y que hace inalcanzable al Fogão en el Grupo E para la última fecha.

En un vacío Cilindro de Avellaneda, sancionado sin público por la Conmebol, los locales empezaron con el pie izquierdo al saltar a la cancha, pues en la primera aproximación de los venezolanos el defensor albiceleste Gabriel Rojas anotó en contra (1').

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Los dirigidos por Gustavo Costas reaccionaron cuatro minutos después con un derechazo de Gastón Martirena y la cuenta para la Academia la amplió Adrián "Maravilla" Martínez (35'), con un penal pateado magistralmente al ángulo.

Pero la inconstancia de Racing lo castigó de nuevo en el minuto 72, luego de una extraña jugada en la que el portero Matías Tagliamonte trató de salvar una pelota que picó varias veces en el travesaño, y que terminó empujando Irving Guduiño.

Con cuatro victorias y un empate, Botafogo llega a los octavos de final como el equipo con mejor rendimiento en la copa hasta ahora. Caracas se aseguró el repechaje contra uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El panameño Kadir Barria, jugador del Botafogo, está a la espera de la lista del entrenador Thomas Christiansen para formar parte de la selección de Panamá y así jugar en el Mundial 2026. Barria es uno de los jugadores que está en boca de todos y genera mayor expectativa en ese listado.

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