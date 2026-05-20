Tensión en Six Flags: visitantes evacuados desde lo alto de la montaña rusa Titán tras apagón

El incidente ocurrió después de un apagón que obligó a detener distintos juegos mecánicos y activar protocolos de evacuación de emergencia.

Una jornada de entretenimiento en Six Flags Over Texas terminó marcada por el miedo y la incertidumbre luego de que varios visitantes quedaran atrapados en la montaña rusa Titán, una de las atracciones más extremas y altas del parque.

La situación generó gran impacto en redes sociales debido a los videos compartidos por asistentes, donde se observa a decenas de personas descendiendo lentamente por las estrechas escaleras de seguridad instaladas junto a la estructura metálica de la montaña rusa. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y despertaron preocupación entre usuarios que siguieron el incidente desde distintas partes del mundo.

La atracción Titán, considerada una de las más emblemáticas del parque temático ubicado en Texas, alcanza aproximadamente 75 metros de altura y es conocida por sus caídas pronunciadas y alta velocidad. Precisamente por su dimensión, la evacuación causó momentos de tensión entre quienes quedaron detenidos en la parte superior del recorrido mientras el sistema permanecía completamente inmóvil.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y declaraciones atribuidas a un portavoz de Six Flags, todos los visitantes fueron evacuados siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y recibieron asistencia del personal del parque durante el descenso. Aunque el operativo generó alarma entre los asistentes, las autoridades del parque aseguraron que las personas fueron retiradas de forma segura.

El apagón no solo afectó la montaña rusa Titán. Otras atracciones también registraron interrupciones temporales debido a la pérdida de energía eléctrica que impactó parte de las operaciones del parque. Inicialmente, algunos reportes locales indicaron que el incidente habría estado relacionado con una falla técnica interna, situación que incluso provocó versiones sobre un posible cierre anticipado del recinto.

Sin embargo, posteriormente Six Flags aclaró que la interrupción eléctrica se produjo debido a trabajos externos de construcción. Según la información entregada por el parque, una cuadrilla ajena a las instalaciones hizo contacto accidentalmente con una línea eléctrica subterránea, generando el corte de energía que afectó el funcionamiento de varias áreas del complejo.

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Tras el incidente, la compañía eléctrica Oncor Electric Delivery trabajó para restablecer el suministro eléctrico en la zona. Horas después, la energía fue recuperada y el parque pudo continuar sus actividades hasta el horario habitual de cierre.

Los videos grabados por visitantes mostraron escenas de nerviosismo mientras familias, jóvenes y otros asistentes descendían cuidadosamente desde lo alto de la estructura utilizando las escaleras de emergencia. Aunque el procedimiento forma parte de las medidas de seguridad implementadas en parques de diversiones, la altura y la magnitud de la atracción aumentaron la sensación de riesgo entre quienes observaban la situación.

A pesar de la tensión generada por el apagón y la evacuación, las autoridades del parque confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. Además, varios de los afectados recibieron boletos de cortesía para regresar al parque en otra fecha como compensación por la interrupción de la experiencia.

El incidente volvió a poner atención sobre los protocolos de seguridad en parques de diversiones y la manera en que este tipo de instalaciones responden ante emergencias técnicas o fallas eléctricas inesperadas. En casos como el ocurrido en Six Flags, las montañas rusas cuentan con sistemas de evacuación manual y rutas de descenso diseñadas específicamente para permitir la salida segura de pasajeros cuando un recorrido queda detenido.

Las operaciones en Six Flags Over Texas fueron retomadas con normalidad al día siguiente del incidente, luego de verificaciones técnicas y revisiones de seguridad realizadas tras el corte eléctrico. Mientras tanto, las imágenes de visitantes descendiendo desde lo alto de Titán continúan circulando ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados relacionados con atracciones extremas durante las últimas horas.