Renato e Idania Dowman, protagonistas de homenaje cultural en la Universidad de Panamá

Durante el evento también fue reconocido el diseñador Alex Adames por su trabajo en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la identidad afrodescendiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá rindió homenaje al cantante de reggae Renato y a la artista de jazz Idania Dowman por sus aportes a la herencia cultural afrodescendiente del país, en el marco de las actividades conmemorativas del Mes de la Etnia Negra.

El reconocimiento se realizó durante un acto académico y cultural que reunió a autoridades universitarias, representantes del movimiento afrodescendiente, artistas, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia se destacaron los aportes históricos, culturales y sociales de la población afrodescendiente en Panamá, así como la importancia de fortalecer la identidad nacional, la inclusión y el respeto a los derechos humanos desde el ámbito académico y cultural.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la distinción otorgada a Renato, considerado una de las figuras más influyentes del reggae en español en Panamá. El artista recibió un reconocimiento como embajador de la cultura y los derechos humanos de la población afrodescendiente por su contribución a la identidad cultural panameña.

La distinción fue entregada por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro.

Asimismo, la actividad resaltó la trayectoria de Idania Dowman, reconocida como una de las principales exponentes del jazz panameño y defensora del patrimonio cultural afrodescendiente.

Durante el evento también fue reconocido el diseñador Alex Adames por su trabajo en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la identidad afrodescendiente.

La programación incluyó expresiones artísticas y culturales alusivas a la herencia afro en Panamá, entre ellas la presentación de una décima interpretada por el cantautor Luis “El Cholo” Bernal, además de muestras culturales y de moda afrodescendiente organizadas por colectivos y representantes del Movimiento Social Afro Panameño.

En sus palabras de bienvenida, la magíster Juana López Córdoba destacó la importancia de la educación como herramienta para garantizar el reconocimiento y la inclusión de las poblaciones afrodescendientes.

“Es importante crear conciencia, visibilizar, incluir, plasmar y documentar todos los aportes afrodescendientes, tomando como referencia nuestros más de 500 años de historia”, expresó.

La actividad también sirvió como espacio de reflexión sobre la democracia participativa, la igualdad de oportunidades y el impulso de políticas públicas orientadas al reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en Panamá.