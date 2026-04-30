Capellanía se prepara para celebrar este fin de semana el Festival de la Carreta en Natá

El festival reunirá diversas actividades folclóricas, así como la participación de artesanos, emprendedores y exponentes de la gastronomía local.

Todo está listo en la comunidad de Capellanía, en el distrito de Natá, para la celebración del Festival Nacional de la Carreta Tradicional, una actividad que resalta la historia cañera de la región y el uso de este medio de transporte como pieza clave en el traslado de la producción hacia los ingenios azucareros, motor económico del área durante décadas.

El festival reunirá diversas actividades folclóricas, así como la participación de artesanos, emprendedores y exponentes de la gastronomía local, quienes ofrecerán sus productos a los visitantes durante varios días de celebración.

Entre las actividades destacadas, el sábado se realizará el concurso de tambor a partir de la 1:00 p.m. en la casa del pueblo de Capellanía, mientras que el domingo tendrá lugar el tradicional desfile de carretas, que recorrerá las principales calles de la comunidad.

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“Yo tengo 80 años pasando ríos con carretas de caña. Antes, cuando nosotros recién iniciamos, teníamos los cañaverales de un lado a otro en el río… Teníamos 12 años, estábamos desde muy chicos carreteando”, relató Mario Agrazal, carretero de la localidad.

Los organizadores destacaron la amplia participación comunitaria en esta edición: “Muchos artesanos, productores y la familia capellana están apoyando el festival nacional de la carreta. Aquí habrá venta de comida y refrescos para que todos se diviertan y pasemos un buen momento en familia”, señalaron.

Por su parte, el presidente del patronato del festival indicó que entre las principales novedades de este año figuran dos concursos: el de llenado de carreta, considerado un ícono del pueblo, y el de manejo de bueyes, ambos programados para el domingo y que ya cuentan con varios participantes inscritos.

El Festival de la Carreta Tradicional se consolida como una vitrina cultural que busca preservar las tradiciones de Capellanía y resaltar el valor histórico de la actividad cañera en la región.

Con información de Nathali Reyes