Abril vive un día mágico y celebra sus quinceaños como siempre soñó
La historia de Abril se dio a conocer a mediados de este mes en el programa Jelou, donde se expuso la realidad de su familia. Hace nueve años perdió a su madre, un hecho que marcó un antes y un después en su vida.
Una historia cargada de emoción y esperanza se vivió en el Casco Antiguo, donde el equipo de TVN Noticias fue testigo de cómo Abril, una niña con Síndrome de Down, logró hacer realidad su anhelado sueño de celebrar sus 15 años.