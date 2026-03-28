Feria de Natá impulsa producción, turismo y economía familiar

El evento no solo reúne entretenimiento, sino que también se posiciona como una vitrina para la producción agrícola, la artesanía y la gastronomía del distrito.

Natá, Coclé/La Feria Nacional de Natá de los Caballeros, provincia de Coclé, continúa consolidándose como uno de los eventos más concurridos del interior del país, con un crecimiento que ya se refleja tanto en la asistencia de visitantes como en su impacto a nivel nacional.

En su tercera edición, la actividad ha logrado captar la atención del público, impulsada por su promoción digital y la variedad de actividades que ofrece. Desde la organización destacaron que “en nuestras redes sociales hemos superado el millón y medio de visualizaciones, lo que significa que hemos creado un impacto a nivel nacional”, dijo Diana Mollena, de la junta directiva del Patronato de la feria.

Este alcance se traduce en una mayor participación. Los organizadores aseguran que la feria ha aumentado considerablemente su convocatoria. “Este año la feria ha duplicado o triplicado la cantidad de visitantes y los puestos que nos acompañan”, señaló.

Impulso a la economía local

El evento no solo reúne entretenimiento, sino que también se posiciona como una vitrina para la producción agrícola, la artesanía y la gastronomía del distrito. “Lo que queremos es impulsar a Natá hacia adelante, que la población sienta pertenencia y que esto impacte la economía familiar”, detalló Molleda.

En los distintos espacios se exhiben productos como cebolla, tomate, arroz, caña de azúcar y otros rubros que caracterizan la región, además de una oferta variada de artesanías y emprendimientos locales.

Actividades para toda la familia

La feria ofrece múltiples atractivos que han dinamizado el evento, desde juegos mecánicos hasta exposiciones ganaderas y espectáculos culturales. Entre las principales actividades destaca la exhibición de caballos de alta escuela, catalogada por los organizadores como “un evento inolvidable, nunca antes visto en nuestro distrito”.

También se incluye un sarao gratuito como parte de la agenda cultural. “El domingo estaremos con un sarao gratis de 4 a 7 con Nenito Vargas”, indicó Molleda.

Artesanos y productores buscan mejores ventas

Para los emprendedores, la feria representa una oportunidad de comercialización, aunque algunos esperan un mayor movimiento durante el fin de semana. “Las ventas han estado más o menos regulares, pero esperamos que sábado, domingo y lunes mejoren”, comentó una de las artesanas participantes.

Los precios accesibles, que van desde los 5 hasta los 20 dólares, buscan atraer a más visitantes y dinamizar la economía local durante los días de feria.

Con información de Nathali Reyes.