¡Atrapadas! Dos mujeres con armas y drogas cerca de La Joyita

Las dos mujeres de 37 y 29 años edad, portaban dos bolsas transparentes con tres armas de fuego, proveedores y más de 60 municiones de diversos calibres.

Panamá/Dos mujeres fueron aprehendidas en las inmediaciones del centro penitenciario La Joyita mientras transportaban armas de fuego, municiones y presuntas sustancias ilícitas, en un hecho que levanta alertas por la cercanía con uno de los principales centros carcelarios del país.

La intervención se dio durante un operativo de vigilancia perimetral en el sector de El Puente. De acuerdo con el reporte oficial, “unidades policiales lograron la aprehensión de dos mujeres de 37 y 29 años de edad, que portaban dos bolsas transparentes con tres armas de fuego, proveedores y más de 60 municiones de diversos calibres”.

Durante la inspección del área, las autoridades detectaron una tercera bolsa. “Se ubicó una tercera bolsa que contenía 38 paquetes y envoltorios de material vegetal, seis recipientes con polvo blanco y 190 pastillas de colores”.

Las autoridades no han detallado si las detenidas mantenían algún vínculo con personas privadas de libertad, sin son nacionales o extranjeras o si el material incautado tenía como destino ingresar al penal, sin embargo, el caso se mantiene bajo investigación.

La Policía Nacional, mediante comunicado indicó que tipo de operativos forman parte de las acciones de control que buscan reforzar la seguridad en áreas sensibles, donde el tráfico de armas y sustancias ilícitas representa un riesgo tanto para la población como para el sistema penitenciario.