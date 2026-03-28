Avanza la búsqueda: 7 de 15 menores evadidos del CAI de Tocumen han sido localizados

Piden a la ciudadanía a colaborar con información que pueda ayudar a su pronta localización

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas (UEPD), informó que hasta este momento han sido localizados 7 de los 15 menores que se evadieron del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen el pasado martes 24 de marzo.

Los jóvenes encontrados son: Jafeth Hansell (13 años), Joshua González (14 años), Sol Adamson (15 años), Sara Barahona (13 años), Yailin Alveo (15 años), Antony Adamson (15 años) y Juan Sánchez (17 años).

Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) indicó que, tras la denuncia presentada por su directora general, Lilibeth Cárdenas, y la activación de la Alerta Amber, se logró la localización inicial de cinco menores, a los que se suman los dos restantes.

La entidad reiteró que continúa la búsqueda de los menores que faltan y mantiene coordinación estrecha con las autoridades competentes. Además, exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda ayudar a su pronta localización, la cual puede ser reportada de manera confidencial a través de las líneas 104, 911 o al 6993-8818.

El hallazgo de estos menores representa un avance en la investigación y refuerza el llamado de las autoridades para la cooperación ciudadana en situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes.

Puedes leer: Alerta Amber: 15 adolescentes se evaden del CAI de Tocumen; recuperan a 5, dice la Senniaf