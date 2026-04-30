De la adversidad a la ilusión: Abril vive su quinceaños soñado

Más allá de la fiesta, la historia de esta familia refleja perseverancia y sacrificio. Hace nueve años perdió a su madre, un hecho que marcó un antes y un después en su vida, desde entonces, su padre ha asumido el rol de sostén del hogar.

Ciudad de Panamá/Una historia cargada de emoción y esperanza se vivió en el Casco Antiguo, donde el equipo de TVN Noticias fue testigo de cómo Abril, una niña con Síndrome de Down, logró hacer realidad su anhelado sueño de celebrar sus 15 años.

Desde tempranas horas de la mañana, la emoción era evidente. A las 8:30 a.m., Abril se preparaba frente al espejo, sin poder contener las lágrimas al verse vestida como siempre lo imaginó: con un elegante vestido rosado que la hacía lucir como una princesa. Para ella, este momento representaba mucho más que una fiesta, era la materialización de un deseo que había guardado por años.

La historia de Abril se dio a conocer a mediados de este mes en el programa Jelou, donde se expuso la realidad de su familia. Hace nueve años perdió a su madre, un hecho que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, su padre ha asumido el rol de sostén del hogar, trabajando diariamente como taxista para sacar adelante a Abril y a sus dos hermanos.

Minutos después, la espera terminó. Abril descendió las escaleras del hotel donde se hospedaba, sonriente y llena de ilusión. Afuera la esperaba un carruaje que la llevó a recorrer las principales calles del Casco Antiguo, en medio de miradas de admiración y aplausos.

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“El quinceaño es lo más anhelado de una niña y también para su papá, y fue cuando decidimos tomar las riendas de este caso y, junto a Valery Dimas, empezamos a trabajar con Movimientos Ángeles”, expresó José Manuel Arispe, periodista de Jelou.

Por su parte, Valery Dimas, fundadora del Movimiento Ángeles, destacó el esfuerzo detrás de esta celebración, resaltando que esta fiesta era el sueño de la mamá de Abril.

”Estamos muy felices de poder hacer este sueño realidad porque se lo merece. Era el sueño de su mamá Michelle, que lamentablemente falleció, y también de este papá trabajador que lucha cada día por su familia”, indicó.

El recorrido culminó en el lugar de la celebración, donde su padre y hermanos la esperaban con emoción. Familiares y amigos no pudieron contener las lágrimas al verla llegar, en una escena cargada de sentimientos y orgullo.

“Para todo padre y madre este es un sueño, ver que su hija cumpla sus 15 y poder celebrárselos. No me lo imaginaba, pensé que sería algo más pequeño, pero me dejó con la boca abierta. Estoy agradecido con todos”, manifestó José Antonio Torres, padre de Abril.

La celebración incluyó uno de los momentos más esperados: el vals. Abril no solo bailó con su padre, sino también con familiares y amigas de la escuela, cerrando así una jornada inolvidable.

Más allá de la fiesta, la historia de esta familia refleja perseverancia y sacrificio. Actualmente, el padre de Abril alquila un taxi para generar ingresos, y su mayor anhelo es conseguir un empleo estable que le permita brindar un mejor futuro a sus hijos.

Con información de Jocelyn Mosquera