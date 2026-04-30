¡Con cédula y sin cédula! Imponen toque de queda en Belisario Frías y Arnulfo Arias, zonas críticas de San Miguelito

San Miguelito/Los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, enfrentarán un toque de queda nocturno como parte de medidas extraordinarias adoptadas ante el aumento de la incidencia delictiva en estas zonas.

La disposición forma parte del Decreto Alcaldicio No. 006-2026, que establece restricciones a la circulación de personas y vehículos durante los fines de semana, entre las 10:00 p.m., y las 4:00 a.m., en un intento por contener hechos delictivos y recuperar la seguridad en estas comunidades.

La decisión se sustenta en informes técnicos de la Policía Nacional que identifican ambos corregimientos como áreas con altos niveles de criminalidad y afectaciones a la convivencia ciudadana, especialmente en horarios nocturnos.

De acuerdo con el decreto, promulgado este jueves en la Gaeta Oficial No. 30515 F la medida será temporal y estará vigente del 1 al 11 de mayo de 2026, periodo durante el cual las autoridades podrán establecer controles vehiculares y peatonales, verificar identidades y proceder con la aprehensión de quienes incumplan las disposiciones sin justificación.

“Aprehender y conducir a las personas adultas que no acrediten una de estas excepciones hacia la Casa de Justicia Comunitaria de Paz correspondiente”, establece el documento.

El toque de queda contempla excepciones para personal de salud, seguridad, emergencias, trabajadores, estudiantes y quienes justifiquen su desplazamiento, mientras que quienes incumplan la norma se exponen a sanciones económicas que van desde 50 hasta 500 dólares.

Las autoridades también confirmaron que se mantendrán las medidas vigentes para menores de edad, quienes ya están sujetos a restricciones nocturnas en el distrito.

La implementación del decreto implica coordinación entre la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y otras entidades, en un esfuerzo conjunto por reforzar la seguridad en zonas consideradas críticas.