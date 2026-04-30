Sicarios asesinan a un hombre frente a restaurante cerca del Mercado del Marisco

Las autoridades también desarrollan operativos en las inmediaciones del Mercado del Marisco y buscan verificar si cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque, con el objetivo de identificar a los responsables.

Un hecho de violencia se registró en plena ciudad capital, específicamente en un restaurante ubicado diagonal al Mercado del Marisco, donde un hombre fue víctima de un ataque armado.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió cuando la víctima ingresaba al local comercial y fue sorprendida de forma repentina por sicarios, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre fue trasladado a un centro médico cercano; sin embargo, falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio se mantienen agentes de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público y el Servicio de Protección Institucional (SPI), quienes adelantan las diligencias correspondientes.

Las autoridades también desarrollan operativos en las inmediaciones del Mercado del Marisco y buscan verificar si cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque, con el objetivo de identificar a los responsables.

Información de Hellen Concepción

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